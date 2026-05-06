- Iako su deca još uvek mala, trudimo se da im usadimo tu ljubav prema veri i krsnoj slavi. Za nas je najvažniji dan u godini upravo Đurđevdan, to je dan kada se porodica okuplja oko slavske sveće i kolača i kada namdragi ljudi dolaze u goste, kaže za RINU Dragan Nikolić iz Čačka.

Ove godine slava je u sredu, pa je tako u većini domova na meniju posna trpeza. Iako mnoge domaćice danas u nedo0statku vremena, mnogo toga kupuju, ima i onih koje nisu poklekle pred trendovima i sve same spremaju u toplini svog doma.

- Prvo spremamo slavksi kolač, onda pite, sarme, kolače sitne nekoliko vrsta i torte. Ja sam tako naučila od svoje mame i bake i iako bi možda bilo lakše da većinu toga kupimo, ipak se odlučujemo da mesimo i pavimo nekoliko dana pred slavu. Danas je trpeza naravno posna, ali svakako će biti raznovrsna i bogata, kaže jedna od domaćica koju smo zatekli u porti crkve.

Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. Prema predanju, ovaj svetitelj je zaštitnik slabih, nemoćnih i onih koji su ugroženi na bilo koji način. Rođen je između 275. i 280. godine u maloazijskoj oblasti Kapadokiji, u bogatoj i uglednoj hrišćanskoj porodici.