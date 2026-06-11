Teslu izbacili sa studija, a Srbin im uzvratio na ovaj način

Nikola Tesla je nakon mature dve godine (1875-1877) pohađao Tehničku visoku školu u Gracu (današnji Tehnički univerzitet u Gracu). Isprva je izuzetno marljivo učio, svakodnevno od tri časa ujutru do 23 časa uveče.⁠

Međutim, i genije kao što je bio Tesla prošao je kroz period kada ga “knjiga nije mnogo interesovala”. Teslina marljivost i interesovanje su se nakon nekog vremena umanjili i zbog toga mu je bila umanjena i stipendija. Tesla se (neistinito) opravdavao time da leži bolestan u lečilištu.

Kada je u zimskom semestru 1877/1878 ispisan zbog neplaćanja, pokušao je da nastavi studije na drugom mestu, te je preko Maribora i Budimpešte došao do Pariza. ⁠Na Tehničkoj školi u Gracu nikada nije diplomirao, niti je dobio ocene za poslednji semsetar. Može se reći da je zapravo izbačen!

Teslina duboka povezanost sa Gracom je međutim, ostala.