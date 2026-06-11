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Teslu izbacili sa studija, a Srbin im uzvratio na ovaj način
FOTO: VIKIPEDIJA

Teslu izbacili sa studija, a Srbin im uzvratio na ovaj način

14:30
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Autor:  Jadranko Žugić

I danas Nikola Tesla nastavlja da “deluje” na tom univerzitetu...

 

Nikola Tesla je nakon mature dve godine (1875-1877) pohađao Tehničku visoku školu u Gracu (današnji Tehnički univerzitet u Gracu). Isprva je izuzetno marljivo učio, svakodnevno od tri časa ujutru do 23 časa uveče.⁠

Međutim, i genije kao što je bio Tesla prošao je kroz period kada ga “knjiga nije mnogo interesovala”. Teslina marljivost i interesovanje su se nakon nekog vremena umanjili i zbog toga mu je bila umanjena i stipendija. Tesla se (neistinito) opravdavao time da leži bolestan u lečilištu. 

Kada je u zimskom semestru 1877/1878 ispisan zbog neplaćanja, pokušao je da nastavi studije na drugom mestu, te je preko Maribora i Budimpešte došao do Pariza. ⁠Na Tehničkoj školi u Gracu nikada nije diplomirao, niti je dobio ocene za poslednji semsetar. Može se reći da je zapravo izbačen!

Teslina duboka povezanost sa Gracom je međutim, ostala. 

Povodom dodele počasnog doktorata 1937. godine, Tesla je napisao dirljivi telegram:⁠

“...da prihvatim neprocenjivi počasni dokument od Vaše Visoke škole u kojoj sam pod vođstvom izvanredno uzornih i očinski naklonjenih učitelja, jasnim pojmovima umanjio svoje neizmerno neznanje. Ovim plemenitim ljudima dugujem znatan deo mog stvaralaštva; ...

Stari duh istrajno živi u Vašim slušaonicama. Neka Vaša čuvena, tradicijom ovenčana i neprevaziđena ustanova i u narednim stolećima deluje u stalno napredujućem duhu, u cilju napretka i širenja nauke i za dobrobit čovečanstva.”

I danas Nikola Tesla nastavlja da "deluje" na Tehničkom univerzitetu u Gracu - jedna laboratorija na Institutu za tehniku visokog napona nazvana je po njemu i studenti mogu i danas da istražuju najvažnije eksperimente ovog pionira tehnike i da se upoznaju sa revolucionarnim razvojem u području naizmenične struje i tehnike visoke frekvencije.⁠

(Istorijski zabavnik, Austrijski kulturni forum)

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