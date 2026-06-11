Najbolji posni prebranac više nikada neće biti suv, niti će vam posle njega padati teško na stomak.

Izbacite klasičnu tešku zapršku od brašna i gomilu ulja koji samo kvare pravi ukus pasulja.

Grčke domaćice imaju trik sa dva jeftina sastojka iz špajza koji od običnog jela prave kremasti specijalitet.

U čemu je tajna grčkog trika sa lukom?

Kada dinstate crni luk za prebranac, nemojte žuriti i nemojte odmah sipati alevu papriku.

Grkinje u ovoj fazi dodaju jednu punu kašiku meda i pola kašičice cimeta direktno u tiganj.

Med savršeno karamelizuje luk i neutrališe kiselost paradajza, dok cimet daje diskretnu, pikantnu dubinu ukusa.

Pasulj na ovaj način dobija prirodnu gustinu bez grama brašna, a stomak ga mnogo lakše vari.

Koje sastojke moramo da pripremimo?

Za ovo jelo vam ne treba skupa kupovina, već samo pametan odnos osnovnih namirnica.

Spremite 500 grama krupnog pasulja tetovca, 3 krupne glavice crnog luka i 2 čena belog luka.

Iz špajza izvucite 100 mililitara maslinovog ulja, kašiku meda, cimet i 300 mililitara kuvanog paradajza.

Naravno, so, biber i lovorov list iz kesice su obavezni za onaj prepoznatljiv domaći miris.

Kako se pravilno kombinuje ovaj recept?

Prvo skuvajte pasulj u dve vode, ali ga skinite sa šporeta pre nego što zrna počnu da se raspadaju.

Na maslinovom ulju dinstajte luk na tihoj vatri dok potpuno ne omekša i ne postane staklast.

Pred kraj dinstanja dodajte beli luk, med, cimet i kašiku upržene crvene paprike.

Pomešajte oceđeni pasulj sa ovim aromatičnim lukom, prelijte kuvanim paradajzom i sipajte u zemljanu ili vatrostalnu posudu.

Pecite u rerni na 180 stepeni oko 40 minuta, sve dok višak tečnosti ne ispari i ne uhvati se fina korica.

SAVET: Pre nego što posudu stavite u rernu, preko pasulja poređajte kolutove sveže pomorandže. Sok koji pomorandža otpusti tokom pečenja daće jelu neverovatnu svežinu, a njeni kolutovi će sprečiti da se gornji sloj pasulja presuši i postane tvrd.

Zašto pasulj u rerni zapravo postane suv?

Glavni razlog je taj što ljudi zaborave da pasulj nastavlja da upija tečnost i nakon što ugasite šporet.

Ako ga izvadite iz rerne potpuno „suvog“, kada se ohladi biće tvrd kao kamen.

Uvek ostavite malo više safta i tečnosti nego što vam se u tom trenutku čini da je potrebno.

Gde najčešće grešimo kada želimo kremast prebranac?

Najveća greška je korišćenje zaprške sa brašnom koja samo „steže“ jelo na veštački način.

Da biste dobili kremastu teksturu, dinstajte luk duplo duže nego inače, na sasvim slaboj vatri, dok se ne pretvori u kašu.

Takođe, pre pečenja viljuškom izgnječite nekoliko zrna kuvanog pasulja i umešate ih u smesu da puste prirodan skrob.

Može li se prebranac spremiti dan ranije?

Ovo jelo je jedno od retkih koje je zapravo mnogo ukusnije kada prenoći u frižideru.

Kada se ohladi, svi začini, med i sok od pomorandže se potpuno prožmu sa zrnom pasulja.

Slobodno ga napravite dan ranije, a pre služenja ga samo blago zagrejte uz dodatak par kašika tople vode.