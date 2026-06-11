Najdanovi krugovi ili "biološka lekovita polja". Na raskrsnici seoskih uličica u Maloj Krsni, nedaleko od Požarevca, u krugu prečnika sedam metara, iscrtanom belom farbom, grupa ljudi stoji nepomično. Posle dvadesetak minuta izlaze iz kruga, a na njihovo mesto dolaze drugi ljudi i opet nepomično stoje. Za dan i noć smeni se po nekoliko stotina ljudi. Ista scena ponavlja se i unutar kruga prečnika pet metara na Golemom kamenu u selu Mokra kod Babušnice.

Šta se tačno dešava za vreme ovog neobičnog rituala, niko ne zna. Radiestezisti, oni koji se bave bioenergijom, tvrde da su to polja s najjačim pozitivnim zračenjem na svetu. Zvanična nauka nema dokaza da je reč o bilo kakvom prirodnom fenomenu, a ni potvrdu o isceliteljskom dejstvu krugova, ali ljudi veruju. Da li je boravak u krugovima zaista lekovit ili je u pitanju autosugestija, nije razjašnjeno. Tek, oni koji dođu bolesni kažu da odu zdravi. I tako godinama otkad je Najdan Rakić, opštinski referent iz Bele Palanke, otkrio blagotvorni uticaj krugova na ljudsko zdravlje na ove dve lokacije: prvi u selu Mokra 1991, a onda je 2001. godine i zaštitio svoj pronalazak pod nazivom „Eliksirni krugovi“ u ondašnjem Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu.

Za poslednjih deset godina, otkad su se takozvani Najdanovi krugovi pročuli nadaleko i van granica Srbije po svojoj lekovitosti, procenjuje se da je oko dva miliona ljudi do sada prošlo kroz ovu svojevrsnu terapiju pod vedrim nebom. Neki su, priča se, posle terapije bacili štake, drugi su se rešili reume i visokog pritiska, a ima i onih koji su izbegli i najteže operacije.

Najdan Rakić bio je pravnik i prevodilac, ali je kao radiestezista amater čitav život proveo istražujući lokacije sa energetskim zračenjem po celoj bivšoj Jugoslaviji. Eliksirne krugove koje je otkrio nazvao je biološkim kreativnim poljima na kojima iz zemlje, otprilike iz dubine od oko tri i po kilometra, izlaze biološki zraci na površinu i dosežu kilometarske visine.

Iako zvanična nauka nema potvrdu o lekovitom dejstvu biopozitivnog zračenja, ima naučnika koji fenomen Najdanovih krugova tumače i ovako – ako znamo da postoji negativna, neutralna i pozitivna energija i ako znamo kakve su sve posledice negativnog zračenja po zdravlje ljudi, realno je verovati da postoje mesta sa suprotnim delovanjem, to jest ona koja pozitivno utiču na zdravlje ljudi.

Radiestezisti objašnjavaju da biopozitivno zračenje obnavlja imunitet čovekovog organizma i pomaže da se organizam sam izbori protiv bolesti. Na osnovu razgovora sa ljudima koji su dolazili da se leče u eliksirnim krugovima i proučavanja dejstva terapije na njihove bolesti, Najdanovi krugovi, ako je verovati njihovom pronalazaču, leče: tumore i ciste na raznim mestima, reumu, išijas, razna psihostanja i neuroze.

Ima ljudi koji su prošli terapiju u Najdanovim krugovima, pa se nisu izlečili, ali takvih je, kažu, zanemarljiv procenat. Čak je i sam Najdan Rakić, dok je bio živ, tvrdio da možda samo jedan odsto ljudi ne oseti lekovito dejstvo biopozitivnih zraka, i to samo zato što se nisu tačno pridržavali uputstva o terapiji, koje je on postavio na obe lokacije.

U nadi da će naći spas za svoju muku, ljudi na red za stajanje u krugu čekaju satima. Svud okolo parkirani su automobili i autobusi sa registarskim tablicama iz cele Srbije i svih bivših jugoslovenskih republika. Dok čekaju u redu, jedni drugima prepričavaju tegobe, raspituju se za uputstva o terapiji i slušaju iz prve ruke, od redovnih posetilaca, kako je kome terapija pomogla da ozdravi.

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