Pileći ajmokac je staro srpsko jelo koje je danas zaboravljeno, a nekada su domaćice prvo to učile da spremaju. Vrlo se jednostavno priprema od svega par sastojaka, pa spada u jeftinija jela. Osnovni sastojci pilećeg ajmokca su belo meso i beli luk, a u nekim gradovima koriste i celo pile. Ako koristite celo pile, onda vam kocka supe nije potrebna, jer ono ima dovoljno masnoće.

Sastojci:

700 g pilećeg mesa

6 čenova belog luka

1 kašika masti

3 kašike brašna

500 ml pilećeg bujona

Priprema:

Skuvajte belo meso, pa ga izvadite na tanjir. U tu vrelu vodu dodajte pileću kocku za supu i kada se rastvori, procedite kako bi bujon bio bistar. Kada se ohladi belo meso isecite na kocke ili na tanje trake (kako više volite). U šerpu stavite mast da se istopi, pa dodajte mleveni beli luk i posle minut dodajte brašno. Sve vreme mešajte, a kada krene da dobija boju dodajte iseckano meso. Postepeno sipajte bujon i kuvajte dok se ne zgusne, uz neprestano mešanje. Posolite i pobiberite, a možete i da začinite po želji.