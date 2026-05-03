Otac Predrag Popović otkrio šta misli o postu u trudnoći: Srušio sve predrasude i objasnio zašto postoje izuzeci

Otac Predrag Popovi ć nedavno se obratio pratiocima na svom Instagram profilu, govoreći o značaju posta tokom trudnoće . Njegova poruka je jasna: post ne treba posmatrati rigidno, već promišljeno i u skladu sa fazom u kojoj se žena nalazi.

„Post u trudnoći je po potrebi. U početku trudnoće ne zahteva ništa posebno, jer je plod veoma mali. Ali u osmom i devetom mesecu trudnoće, beba naglo raste i potrebno je više hrane“, naglasio je otac Predrag.

Suština je u raznovrsnoj ishrani

Kako ističe, važnija je raznovrsnost hrane nego količina. Trudnica ne treba da se prejedа, već da sebi i bebi obezbedi dovoljno hranljivih namirnica tokom dana.

„Uopšte nije poenta da se vi prejedate, nego da bebu i sebe zasitite sa različitim vrstama hrane. Jedeš pet-šest puta dnevno po malo, različite hrane“, objasnio je.

Da li trudnice mogu da poste sredom i petkom?

Otac Predrag se osvrnuo i na čestu dilemu: da li trudnice smeju da poste sredom i petkom. Njegov odgovor je jasan: u većini slučajeva, to ne predstavlja problem, jer su u pitanju tzv. voćni dani.