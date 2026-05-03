Ulaz na plažu je potpuno besplatan i nema spasilačke službe, a dno jezera je na nekim mestima uočeni i na 57 metara, pa se ljudi savetuju na poseban oprez.

Cene na Belom Kamenu

Cene na ovoj plaži su veoma povoljne, pa su tako ležaljke sa suncobranom oko 500 dinara za ceo dan, pedaline se kreću od 1.000 do 1.500 dinara - u zavisnosti od vremena, točeno pivo je oko 280 dinara, dok su nes kafa i sok oko 380.

Prirodne lepote Belog kamena

Ono što odmah privuče posetioce jeste kristalno bistra voda, koja podseća na morsku.

Voda ima izuzetnu prozirnost, a vidljivost često je preko metar i po. Zbog minerala se veruje da ima lekovita svojstva.

Jedna strana jezera zauzeta je za kupanje, dok je druga strana ostavljena divlja, ali svakako privlači avanturiste i ljubitelje prirode.

Na jezeru Beli Kamen možete doneti svoj suncobran, peškir, hranu i piće i tada izlet može biti zaista povoljan a opet uzbudljiv jer imate svu slobodu.