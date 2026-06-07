Jedna od najvažnijih saobraćajnih informacija ovog jutra odnosi se na petlju Vrčin na auto-putu E-75 ka Beogradu, koja će zbog radova na rehabilitaciji biti zatvorena za saobraćaj do 15. juna u 16 časova.

Za saobraćaj su zatvorene i ulivne i izlivne trake, dok se saobraćaj u smeru ka Nišu odvija nesmetano. Vozačima su na raspolaganju alternativni pravci preko petlje Tranšped, Avale i Smederevskog puta.

Dodatne radove vozači mogu očekivati i na više deonica širom Srbije. Na moto-putu M-3 Šabac – Loznica, u smeru ka Šapcu, do 20. juna izvode se radovi na košenju bankine, zbog čega je zatvorena vozna traka.

Na auto-putu E-75 između Novog Sada i Beške u toku je košenje razdelnog pojasa, dok se na auto-putu E-761 između Pojata i Ćićevca izvode radovi na sanaciji zaštitnog premaza uz suženje kolovoza u oba smera.

Posebna obustava saobraćaja na snazi je od danas u mestu Stupčevići na deonici Arilje – Prilike, gde će zbog asfaltiranja puta saobraćaj biti potpuno obustavljen do ponedeljka, 8. juna u 6 časova. Alternativni pravac je Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike.

Kada je reč o stanju na granicama, najveća zadržavanja beleže teretna vozila. Na graničnom prelazu Batrovci kamioni na izlazu iz zemlje čekaju oko 120 minuta, dok je na prelazu Šid zadržavanje čak 240 minuta.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja, a na ostalim graničnim prelazima saobraćaj se odvija bez dužih čekanja za sve kategorije vozila.