Oni su tokom šetnje u blizini muzeja, pronašli novčanik u kojem su se nalazila lična dokumenta i oko 500 evra. Bez dvoumljenja, odlučili su da ga sačuvaju i pokušaju da pronađu vlasnicu, što su i uspeli već narednog jutra, kada su joj novčanik i vratili.

Kako se moglo čuti među Kragujevčanima, ovaj gest predstavlja mnogo više od puke slučajnosti.

- Njihov potez pre svega govori o vaspitanju, karakteru i sportskim vrednostima koje se neguju u klubu, gde se pored treninga posebna pažnja posvećuje i izgradnji ličnosti mladih sportista, kažu građani.

Iz kluba „Lukač“poručuju da su ponosni na svoje članove, ističući da je upravo ovakav odnos prema obavezama i ljudima najbolji pokazatelj da se na pravilan način radi sa decom i omladinom.