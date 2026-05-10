- Na osnovu rešenja Gradskog veća grada Kragujevca od 7. maja, doći do prestanka kontrole i naplate parkiranja na posebnom i opštem parkiralištu na Trgu topolivaca. Reč je o posebnom parkiralištu iza stare Zastavine upravne zgrade, kao i o opštem parkiralištu ispred ulaza u Staru crkvu, saopšteno je iz JKP.

Kako je navedeno, kontrola i naplata parkiranja zvanično će prestati osmog dana od objavljivanja odluke u Službenom listu grada Kragujevca, nakon čega će građani ova parkirališta moći da koriste bez naplate.

Iz JKP Šumadija poručuju da će javnost biti blagovremeno obaveštena o tačnom datumu stupanja odluke na snagu.