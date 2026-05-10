Čuveni srpski književnik Jovan Jovanović (1833-1904) najpoznatiji je po svom nadimku – Zmaj. Ipak, malo ljudi zna kako ga je dobio i šta on zapravo predstavlja.

Prvo, čika Jova Zmaj nadimak uopšte nije dobio po mitskoj životinji.

U mladosti su ga zbog niskog rasta zvali Kiš Janoš – na mađarskom „mali Jovan” i verovatno bi to bio nadimak po kome bi ga zapamtile i buduće generacije čitalaca da 1864. nije pokrenuo satirični list koji se zvao – Zmaj.

To je zapravo igra reči – „Zmaj“ je „3. maj“, kada se čita na ćirilici.

Ovaj datum predstavlja sećanje na događaj iz 1848. godine (po julijanskom kalendaru) kada je u Sremskim Karlovcima održana Majska skupština na kojoj su Srbi postavili svoje zahteve i tražili autonomiju u okviru Austrougarske monarhije.

Na tom skupu u Sremskim Karlovcima Srbi su proglasili autonomno Srpsko vojvodstvo (Srpsku Vojvodinu), što je u ono vreme bio događaj od velikog političkog i društvenog značaja. U njegovu čast čika Jova je pored svog imena uvek dopisivao 3. maj (datum održavanja Skupštine).

Jednom se dogodilo da je u potpisu izostavio tačku posle broja tri, pa je treći dan maja postao – Zmaj! (3maj)

Zahvaljujući ovoj maloj omaški, Jovanović je dobio nadimak po kome je i danas najprepoznatljiviji. Nadimak je poslužio i kao nadahnuće za ime njegovog čuvenog satiričnog časopisa, a mesto gde je umro, Sremska Kamenica, jedno vreme nosilo je pridev Zmajeva.

Vredi napomenuti da je Zmaj, pored toga što je ostao poznat kao pesnik i satiričar, bio i tvorac jednog od prvih srpskih stripova. Strip šala pod nazivom „Pretovareno“ pojavio se u časopisu „Neven“ 1881. godine.