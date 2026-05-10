Najbolji trik za čišćenje zagorelog posuđa: Sve vaše muke nestaju za tili čas!

Pročitajte kako da najlakše uklonite masnoće od zagorele hrane za sudova
Zagorelo posuđe je veliki problem koji muči današnje domaćice, naročito sada za vreme novogodišnji i božićnih praznika kada se priprema više hrane nego inače.
Bilo da pripemate običan doručak u tiganju ili novogodišnje poslastice, praznični ručak, često tokom pripreme na posudi za pečenje ili prženje ostane skoreli ostaci hrane.
Britanski mirror.co.uk prenosi odličan trik kako da svom posuđu vratite sjaj i rešite se tvrdokornih naslaga.
- Najpre posudu na kojoj su ostale tvrdokorne masnoće od hrane i napunite je do kraja proključalom vodom.
- Ostavite nekoliko minuta, pa ispraznite. Ali, nemojte je sušiti.
- Zatim sipajte u posudu sodu bikarbonu, pogotovo na delove na kojima su ostali ostaci hrane ili je pleh zagoreo.
- Preko sode bikarbone dodajte sloj soli – najbolji efekat daje krupna morska so.
- Zatim u praznu flašu s raspršivačem sipajte belo ili jabukovo sirće i poprskajte po posudi.
- Kada se pojave mehurići, uzmite vlažni sunđer i žicu i dobro oribajte posudu za pečenje kako biste uklonili skorele mrlje i prljavštinu.
- Videćete kako se stvaraju mehurići, a nakon pet do deset minuta ribanja, isperite posudu za pečenje.
Komentari (0)