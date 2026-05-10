Najbolji trik za čišćenje zagorelog posuđa: Sve vaše muke nestaju za tili čas!
Autor:  Teodora Tojagić

Pročitajte kako da najlakše uklonite masnoće od zagorele hrane za sudova

 

Zagorelo posuđe je veliki problem koji muči današnje domaćice, naročito sada za vreme novogodišnji i božićnih praznika kada se priprema više hrane nego inače.

 

Bilo da pripemate običan doručak u tiganju ili novogodišnje poslastice, praznični ručak, često tokom pripreme na posudi za pečenje ili prženje ostane skoreli ostaci hrane.

 

Britanski mirror.co.uk prenosi odličan trik kako da svom posuđu vratite sjaj i rešite se tvrdokornih naslaga.

  • Najpre posudu na kojoj su ostale tvrdokorne masnoće od hrane i napunite je do kraja proključalom vodom.
  • Ostavite nekoliko minuta, pa ispraznite. Ali, nemojte je sušiti.
  • Zatim sipajte u posudu sodu bikarbonu, pogotovo na delove na kojima su ostali ostaci hrane ili je pleh zagoreo.
  • Preko sode bikarbone dodajte sloj soli – najbolji efekat daje krupna morska so.
  • Zatim u praznu flašu s raspršivačem sipajte belo ili jabukovo sirće i poprskajte po posudi.
  • Kada se pojave mehurići, uzmite vlažni sunđer i žicu i dobro oribajte posudu za pečenje kako biste uklonili skorele mrlje i prljavštinu.
  • Videćete kako se stvaraju mehurići, a nakon pet do deset minuta ribanja, isperite posudu za pečenje.

 

