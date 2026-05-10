Na vožnju brodićima ovde dolaze putnici namernici iz čitavog sveta. Međutim, ono po čemu je ovo mesto takođe poznato jeste da je upravo Zlatarsko jezero jedino mrestilište američke pastrmke u Srbiji.

- Na potezu Čolovića stene gde se spajaju Tisovica i Uvac nalazi se to jedinsveno mrestilište u našoj zemlji. Američka pastrmka jedna je od najuksinijih vrsta ribe, a specifična je po svojoj bledo zlatno boji u predelu stomaka. Ono što je ključno jeste da je na ovom merestilištu ribolovov strogo zabranjen svih 365 dana u godini, rekao je za RINU Ivan Vasilić iz Specijalnog rezervata prirode Uvac.

On takođe dodaje da već par godina unazad vlada ogromna zainteresovanost posetilaca za Zlatarsko jezero, a prethodna sezona bila je jedna od najboljih do sada. Ipak, kako kažu, nadaju se da će ove godine oboriti rekorde posećenosti.

- Ovde dolaze ljubitelji prirode, a vožnja brodićima je izuzetno atraktivan sadržaj. Osim što mogu uživati u čistoj vodi i netaknutoj prirodni, mogu videti i jata beloglavih supova, jer se upravo ovde u Specijlanom rezervatu prirode Uvac nalazi njihovo prirodno stanište. To svaku plovidbu čini još lepšom i neverovatnijom, dodaje Vasilić.

Zlatasko jezero nastalo je šezdesetih godina prošlog veka za potrebe izgradnje hidroelekttrane Kokin brod. Smešteno je na prilično velikoj nadmorskoj visini od 880 metara, pruž se na površini od 7,3 kilometara kvadratih, a najviša dubina negde iznosi čak 75 metara. Ipak, njegov vodostaj zavisi od potreba Hidroelektrane.Zlatarsko jezero treće je po veličini jezero u Srbiji, odmah posle Đerdapskog i jezera Perućac kod Bajine Bašte.