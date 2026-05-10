Domaći sok od zove nije samo napitak, već prava mala tradicija koja se prenosi generacijama. Njegova priprema je jednostavna, a rezultat je prirodan, mirisan i osvežavajući sirup koji možete piti tokom cele godine.

Bez veštačkih dodataka i komplikovanih koraka, recept za sok od zove daje bogat ukus i savršenu ravnotežu slatkoće i svežine. Ako tražite način da iskoristite sezonu zove na najbolji mogući način, ovo je recept koji se ne propušta.

Sastojci:

40 cvetova zove

5 litara vode

4 kesice limuntusa

3 kg šećera

4 limuna

1 kesica sode bikarbone (za pranje limuna)

Priprema:

Sveže ubrane cvetove zove potopite u veću posudu sa pet litara vode i ostavite da odstoje. U međuvremenu pripremite limun - u činiju sipajte vodu, dodajte sodu bikarbonu i potopite limunove kako biste uklonili nečistoće i pesticide. Nakon desetak minuta limunove dobro operite pod mlazom vode, isecite ih na kolutove i dodajte u posudu sa cvetovima zove. Vodu u kojoj su stajali limunovi bacite, jer vam više nije potrebna.

Posudu sa cvetovima i limunom ostavite na tamnom i hladnom mestu da odstoji 24 sata. Nakon toga procedite tečnost, pa u dobijeni sok dodajte šećer i limuntus. Sve dobro promešajte dok se sastojci ne sjedine. Ostavite da odstoji još 24 sata, uz povremeno mešanje kako bi se šećer potpuno rastvorio. Limuntus u kombinaciji sa šećerom čuva sok od kvarenja.

Kad je sirup spreman, sipajte ga u čiste flaše i čuvajte na hladnom i tamnom mestu. Pre služenja, sok razblažite običnom ili kiselom vodom, po ukusu.