Svi smo čuli za čuveni vojnički pasulj, a sada smo u knjizi "Recepture za pripremu jela u JNA" pronašli originalni recept za bosanski lonac. Mnogi vojnici se sećaju baš bosanskog lonca iz kantina, jela koje je savršen spoj raznog povrća i mesa.

Brzo se pripremaju sastojci, ali se zato krčka u loncu oko 3 do 4 sata. Baš to, kao i količina činili su ga posebnim jelom za mnoge vojnike. Ako vas je zanela nostalgija, predlažemo da isprobate recept za bosanski lonac iz JNA i podsetite svoja čula.

Osnovne informacije

Kuhinja: tradicionalna bosanska

Tip jela: glavno jelo

Porcije: 5–6

Vreme pripreme: oko 30 minuta

Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 3–4 sata

Težina: srednje zahtevno

Sastojci:

200 g krompira

10 g šargarepe

30 g crnog luka

5 g belog luka

120 g mešanog povrća (ili svežeg po izboru)

5 g koncentrata paradajza

šaka peršuna (koren i list)

šaka celera (koren i list)

100 g goveđeg mesa (plećka, grudi ili rebra)

20 g masti ili ulja

1/2 kašičice mlevene paprike

na vrh kašičice bibera

1 lovorov list

200 ml belog vina

so po ukusu

voda po potrebi

Priprema:

1. Korak: Priprema namirnica:

Krompir, šargarepu i luk očistite i isecite na krupnije komade. Beli luk sitno iseckajte, kao i peršun i celer.

2. Korak: Priprema mesa:

Meso isecite na veće kocke (ne sitnite previše da ostane sočno tokom dugog kuvanja).

Savet: Najbolji ukus dobija ako se sprema u zemljanoj posudi i kuva lagano bez mešanja.

3. Korak: Slaganje

U dublju ili zemljanu posudu ređajte red povrća, pa red mesa. Tako ponavljajte dok se ne utroše sastojci.

4. Korak: Začinite

Dodajte papriku, biber, lovorov list, koncentrat paradajza, vino i so. Prelijte vodom da blago prekrije sadržaj.

5. Korak: Kuvanje

Poklopite i kuvajte na tihoj vatri oko 3–4 sata. Jelo ne mešajte, već povremeno samo protresti posudu. Pred kraj dodati sitno seckan peršun. Po potrebi dosolite.