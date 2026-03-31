Nakon pristiglih rezultata ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom u Kragujevcu, potvrđeno je da je od jedanaest analiziranih uzoraka, za upotrebu bezbedna i ispravna voda samo na četiri javne česme. I to u Bukurovcu, Ždraljici, Teferiču i na Bubnju.