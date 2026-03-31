Posle ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Beloševcu, Šumaricama, Divostinu, Košutnjaku, Kapovcu, Petrovcu i na Grujinoj česmi. Uzorkovanje je izvršeno 23. marta od strane nadležne ustanove, Instituta za javno zdravlje.
Kragujevčani - oprez: Od ukupno 11, izvorska voda na samo četiri česme je ispravna za piće
Nakon pristiglih rezultata ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom u Kragujevcu, potvrđeno je da je od jedanaest analiziranih uzoraka, za upotrebu bezbedna i ispravna voda samo na četiri javne česme. I to u Bukurovcu, Ždraljici, Teferiču i na Bubnju.
