Opštinska uprava Priboj oglasila je rani javni uvid povodom izrade Izmene PDR ovog graničnog prelaza. Rani javni uvid održaće se u Opštinskoj upravi Priboj u periodu od 30.03. do 13.04.2026. godine svakog radnog dana od 07 do 15 časova, navodi se u dokumentaciji.

Obuhvat Izmena i dopuna plana detaljne regulacije graničnog prelaza Uvac ne nalazi se unutar zaštićenog područja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.

U napomenama stoji i da izgradnja parkinga ne sme da prouzrokuje promene inženjersko-geoloških svojstava terena, odnosno da izazove nestabilnost tla, odronjavanje i bilo koji drugi oblik erozije.

Ozelenjavanje treba, kako stoji u dokumentu, uskladiti za pravilima zaštite životne sredine, a među njima je i zabrana unošenja invazivnih vrsta: jasenolisni javor, bagremac, bagrem, kiselo drvo, američki i pensilvanski jasen, sibirski brest.

Preporučuje se oozelenjavanje autohtonim vrstama biljaka, otpornim na aerozagađenje, koje imaju gustu krošnju i ne spadaju u alergene biljke, dodaje se u dokumentaciji.

Ako se zbog izgradnje uništi postojeće javno zelenilo, ono se mora nadoknaditi pod posebnim uslovima i na način koji određuje jedinica lokalne samouprave.