Vrednost tržišta nekretnina u Srbiji u stalnom je porastu. U poslednjem kvartalu prošle godine dostigla je 2,4 milijarde evra, pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda. Najviše se gradi i kupuje u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, mada ne zaostaju ni turistička mesta.

U Kragujevcu je u ekspanziji izgradnja stambeno-poslovnih objekata. U poslednjih pet godina cena nekretnina porasla je između 60 i 80 odsto. Sada za stan u novogradnji u proseku treba izdvojiti od 1.500 do 2.200 evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od lokacije i kvadrature.

- Najveća potražnja je definitivno za stanovima manjih kvadratura do 50 kvadratnih metara. Oni se trenutno prodaju po ceni većoj od 2.000 evra po kvadratu. Praktično ih i nema u ponudi u Kragujevcu u novogradnji, a to nam pokazuje evidentan rast od par stotina evra u periodu od samo par meseci - navodi Sandra Savković, agent prodaje.

Da je u Kragujevcu potražnja za nekretninama velika i pored skoka cena, potvrđuju u kragujevačkoj Gradskoj upravi. Za izgradnju novih stambenih objekata tokom prošle godine izdato je više od 200 građevinskih dozvola.

- Ove godine, recimo do danas, imamo oko 80 građevinskih dozvola, što izdatih, što koje su u pripremi, gde je sve u redu i koje će biti u narednim danima izdate. U Kragujevcu je, interesantno, veliki trend rekonstrukcije postojećih objekata, odnosno dogradnje tih objekata. Tako da u prošloj godini smo imali oko 700 i nešto izdatih rešenja po članu 145, a u ovoj godini do sada već imamo skoro 200 - ističe Ljiljana Pršić, v.d. načelnika Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje u Kragujevcu.

Trend porasta cena stanova, prate i poslovni prostori, parking i garažna mesta. Kvadratni metar poslovnog prostora u proseku je oko 3.000 evra. Za parking mesto treba izdvojiti oko 6.000 evra, a za garažno dvostruko više.

- Što se tiče specifičnosti, gotovo po pravilu kupci većih stanova kupuju više parking mesta. Na primer, specifičnost što se tiče prodaje poslovnog prostora je ta da nema neke sredine. Ili se traže manji lokali do 100 kvadrata, ili veliki open space prostori - navodi Sandra Savković.

Ponuda, potražnja i cene rastu i u okolnim turističkim mestima, prvenstveno u Aranđelovcu. U agencijama za nekretnine u opštini pod Bukuljom kažu da su za pet godina cene udvostručene. Prosečno, kvadratni metar u novogradnji je između 1.800 i 2.000 evra.

