Nekoliko inostranih kompanija priprema se za ulazak na srpsko maloprodajno tržište. U pitanju su dva maloprodajna lanca – Fix Price i Eurospin.

Fix Price

Ruska Fix Price grupa koja trenutno posluje na 7.700 lokacija širom sveta priprema se da uđe na srpsko tržište.

Kompanija je formirala svoj tim u Srbiji i trenutno traži lokacije u Beogradu i Novom Sadu.

Fix Price je moderan diskonter koji nudi širok asortiman proizvoda po pristupačnim cenama. U svojoj ponudi kupcima nudi igračke, hranu, hemiju, stvari za uređenje doma i bašte, kozmetiku...

Novi koncept Fix Price diskonta donosi moderno iskustvo kupovine i samouslužne kase. Kompaniju u Srbiji osnovala je filijala u Kazahstanu.

Eurospin

Italijanski Eurospin sa novoosnovanom kompanijom u Srbiji nastavlja da radi na ulasku na srpsko tržište.

Prema saznanjima portala Retail Serbia, kompanija poseduje već nekoliko lokacija na kojima planira da otvori diskonte, dok su pojedini radnici iz Srbije već duže vreme na obukama u Italiji.

Eurospin je početkom ove godine uvećao svoj kapital za dva miliona evra.

