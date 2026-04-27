Kako dolaze topliji dani i približava se leto, sve više ljudi provodi vreme u svojim baštama, sadeći cveće, povrće i druge biljke. Ovo je jedan od najvažnijih perioda za baštovanstvo, jer upravo tada biljke započinju svoj rast i razvoj. Međutim, u toj ranoj fazi one su posebno osetljive i lako mogu biti oštećene.

Jedan stručnjak za baštovanstvo podelio je zanimljiv i pomalo neobičan trik koji može pomoći u zaštiti biljaka, a za koji vam je potreban samo običan krompir.

Zašto je važno zaštititi biljke

U prolećnim mesecima mnogi sade biljke kako bi tokom leta uživali u bogatoj i raznobojnoj bašti. Ipak, upravo tada biljke su najranjivije. Ptice, iako često poželjne jer doprinose prirodnom okruženju, mogu napraviti značajnu štetu. One često kljucaju mlade izdanke, uništavaju tek iznikle sadnice i hrane se plodovima koji su tek počeli da se razvijaju.

Zbog toga je važno na vreme preduzeti mere zaštite, posebno dok su biljke još mlade i nedovoljno otporne.

Kako funkcioniše trik sa krompirom

Poznati baštovan Sajmon Akerojd predlaže jednostavno rešenje koje može pomoći da se ptice drže podalje. On savetuje da se napravi improvizovano strašilo korišćenjem krompira.

Potrebno je uzeti jedan stari krompir i u njega zabosti nekoliko perja. Zatim se kroz sredinu krompira napravi rupa, kroz koju se provuče kanap. Kada se krompir zaveže i okači iznad biljaka, on počinje da se pomera na vetru. Upravo to kretanje, zajedno sa perjem, stvara efekat koji može uplašiti ptice i sprečiti ih da prilaze biljkama.

Ovaj trik funkcioniše jer ptice reaguju na pokret i neobične oblike u svom okruženju. Kada vide nešto što se pomera i izgleda nepoznato, često ga doživljavaju kao potencijalnu opasnost i izbegavaju to mesto. Iako je rešenje vrlo jednostavno, može biti iznenađujuće efikasno, posebno u ranim fazama rasta biljaka.

Dodatni saveti za zaštitu bašte

Stručnjaci takođe savetuju da se tokom prvih meseci godine obavezno zaštite pupoljci na voćkama, jer su tada posebno privlačni pticama. Kako proleće odmiče, naročito u aprilu i maju, preporučuje se da se sadnice i tek posejane površine prekriju kako bi se dodatno zaštitile od oštećenja.

Iako na prvi pogled deluje neobično, korišćenje krompira kao sredstva za plašenje ptica može biti jednostavno i praktično rešenje za svakog baštovana. U kombinaciji sa drugim osnovnim merama zaštite, ovaj trik može pomoći da vaše biljke bezbedno rastu i razvijaju se, bez nepotrebnih oštećenja u najosetljivijem periodu.