U savremenom dizajnu enterijera i kuhinjskog prostora sve se jasnije ističe trend odustajanja od uređaja sa jednom funkcijom, pa tako i klasičnog tostera. Iako je globalno tržište tostera 2025. godine dostiglo vrednost od čak 4,27 milijardi dolara, stručnjaci za dizajn kuhinja ističu da ovaj aparat sve teže opravdava svoje mesto na radnoj površini.

Glavni razlog leži u sve većoj popularnosti višenamenskih kuhinjskih uređaja. Toster-rerne, friteze na vruć vazduh i kombinovani aparati danas preuzimaju funkcije koje je nekada obavljao isključivo toster. Ovi uređaji ne samo da tostiraju hleb, već i peku, podgrevaju i pripremaju čitave obroke, uz znatno efikasnije korišćenje prostora.

Umesto tri aparata jedan

Toster-rerne koriste gornje i donje grejače i omogućavaju ravnomernije pečenje, dok se hrana može pratiti tokom pripreme. Friteze na vruć vazduh dodatno proširuju funkcionalnost zahvaljujući brzoj cirkulaciji vazduha koja postiže hrskavu teksturu uz manje masnoće, pri čemu se često dobija rezultat uporediv ili bolji od klasičnog tostiranja.

Jedan od ključnih argumenata u korist zamene tostera odnosi se na prostor u kuhinji. U modernim enterijerima, posebno u manjim stanovima i otvorenim konceptima kuhinja, svaki uređaj mora da opravda svoje mesto. Uređaji koji nude više funkcija postaju logičniji izbor u odnosu na one koji obavljaju samo jednu radnju.

Kako se menja uređenje kuće

Sve izraženiji trend višenamenskih uređaja pokazuje smer u kojem se razvija savremeni dizajn kuhinja. Umesto mnoštva pojedinačnih aparata, sve veći broj domaćinstava i novih projekata enterijera okreće se kompaktnim rešenjima koja objedinjuju više funkcija u jednom uređaju.

Zato ne čudi što klasični toster postepeno gubi svoje mesto u savremenoj kuhinji i zamenjuju ga uređaji koji bolje odgovaraju zahtevima prostora, funkcionalnosti i estetike modernog doma, ali i bržem tempu svakodnevice.