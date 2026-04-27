Pred vama je recept za jedan od onih starinskih kolača koji se prosto tope u ustima!

Spoj mlevenih oraha i mirisnog sirupa sa limunom stvara savršenstvo ukusa koje će vas oduševiti.

Kolač je izuzetno sočan, a jedan poseban dodatak odozgo mu daje krckavu notu i neponovljivu aromu. Kako da dobijete ovu savršenu mekoću, pogledajte u nastavku videa!

Sastav:

  • 4 jaja
  • 150 g šećera
  • 200 ml jogurta
  • 50 ml ulja
  • 120 g mlevenih oraha
  • 100 g griza
  • 100 g brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 50 g seckanih oraha
  • 1.5 šolja šećera za sirup
  • pola limuna
  • 1 vanilin šećer

Priprema:

Umutiti jaja sa šećerom pa dodati jogurt i ulje. Prosejati brašno sa grizom i praškom za pecivo pa sjediniti sa orasima i dodati u umućena jaja. Sve dobro izmešati i sipati u pleh koji ste prethodno premazali uljem i posuli brašnom.

Odozgo bogato posuti seckanim orasima. Peći u zagrejanoj rerni na 200°C oko 40 minuta. Dok se kolač peče, skuvati sirup od šećera, vanilin šećera i kolutova limuna tako što ćete pustiti da vri 5 minuta.

Pečen kolač iseći na kocke i odmah preliti vrelim sirupom. Ostaviti da kocke dobro upiju i potpuno se ohlade pre serviranja.