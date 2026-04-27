Pred vama je recept za jedan od onih starinskih kolača koji se prosto tope u ustima!

Spoj mlevenih oraha i mirisnog sirupa sa limunom stvara savršenstvo ukusa koje će vas oduševiti.

Kolač je izuzetno sočan, a jedan poseban dodatak odozgo mu daje krckavu notu i neponovljivu aromu. Kako da dobijete ovu savršenu mekoću, pogledajte u nastavku videa!

Sastav:

4 jaja

150 g šećera

200 ml jogurta

50 ml ulja

120 g mlevenih oraha

100 g griza

100 g brašna

1 prašak za pecivo

50 g seckanih oraha

1.5 šolja šećera za sirup

pola limuna

1 vanilin šećer

Priprema:

Umutiti jaja sa šećerom pa dodati jogurt i ulje. Prosejati brašno sa grizom i praškom za pecivo pa sjediniti sa orasima i dodati u umućena jaja. Sve dobro izmešati i sipati u pleh koji ste prethodno premazali uljem i posuli brašnom.

Odozgo bogato posuti seckanim orasima. Peći u zagrejanoj rerni na 200°C oko 40 minuta. Dok se kolač peče, skuvati sirup od šećera, vanilin šećera i kolutova limuna tako što ćete pustiti da vri 5 minuta.

Pečen kolač iseći na kocke i odmah preliti vrelim sirupom. Ostaviti da kocke dobro upiju i potpuno se ohlade pre serviranja.