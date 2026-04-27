Pošto je odigrao nekoliko vrhunskih teatarskih uloga života, nakon što je bio mladobosanac, izvorni Jugosloven, vrlo kratko vreme mason, smiren u liku jugoslovenskog komuniste i srpskog pisca, Ivo Andrić je potvrdio da književnik treba da bude učesnik, ali ne predvodnik svoga doba da bi dobio dovoljno prostora i vremena da napiše svoja velika dela. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost i autor bezvremenskih romana poput: Na Drini ćuprija, Travnička hronika, Prokleta avlija i Gospođica, ostaje jedna od najznačajnijih književnih figura 20. veka

Uvek pronicljiv posmatrač, stojeći ćutljiv pomalo sa strane, nikad nasmejan, nikad sobom zadovoljan, više sam nego s nekim, odan različitim političkim idejama, ali samo do stranica svojih zabeleški, a nikad do svog srca za koje godinama niko nije znao da li je ičemu poklonjeno osim literaturi - Andrić je za svoje savremenike ostao enigma koja nema odgonetku.

Iza blistave književne reputacije stajao je čovek izrazito povučen kada je reč o javnosti, medijima, pa čak i sopstvenoj biografiji, naročito kada su u pitanju ljubavni izbori. Andrić nije voleo da govori o sebi, a njegovi književni stavovi mogli su se naslutiti jedino kroz pažljivo čitanje njegovih dela.

"Pisac ne treba da poseduje između publike i svog dela"