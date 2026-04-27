Pošto je odigrao nekoliko vrhunskih teatarskih uloga života, nakon što je bio mladobosanac, izvorni Jugosloven, vrlo kratko vreme mason, smiren u liku jugoslovenskog komuniste i srpskog pisca, Ivo Andrić je potvrdio da književnik treba da bude učesnik, ali ne predvodnik svoga doba da bi dobio dovoljno prostora i vremena da napiše svoja velika dela. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost i autor bezvremenskih romana poput: Na Drini ćuprija, Travnička hronika, Prokleta avlija i Gospođica, ostaje jedna od najznačajnijih književnih figura 20. veka
Uvek pronicljiv posmatrač, stojeći ćutljiv pomalo sa strane, nikad nasmejan, nikad sobom zadovoljan, više sam nego s nekim, odan različitim političkim idejama, ali samo do stranica svojih zabeleški, a nikad do svog srca za koje godinama niko nije znao da li je ičemu poklonjeno osim literaturi - Andrić je za svoje savremenike ostao enigma koja nema odgonetku.
Iza blistave književne reputacije stajao je čovek izrazito povučen kada je reč o javnosti, medijima, pa čak i sopstvenoj biografiji, naročito kada su u pitanju ljubavni izbori. Andrić nije voleo da govori o sebi, a njegovi književni stavovi mogli su se naslutiti jedino kroz pažljivo čitanje njegovih dela.
"Pisac ne treba da poseduje između publike i svog dela"
Za razliku od mnogih svojih savremenika, Andrić se retko upuštao u intervjue. Prema rečima profesora Milivoja Pavlovića, autora knjige "10 portreta, 10 razgovora", Andrić je izbegavao javne dijaloge jer je smatrao da pisac ne treba da posreduje između publike i svog dela. Umesto da demantuje bombastične naslove, Andrić ih je dočekivao sa smirenim humorom.
Kako je reagovao na opasku da je "najveći Hrvat"?
Andrićeva uzdržanost prema ličnim pitanjima najbolje je vidljiva u priči koju je zabeležio Miroslav Karaulac, istaknuti autor brojnih radova o Andrićevom životu i delu. Naime, uoči odlaska u Švedsku na dodelu Nobelove nagrade, jedna novinarka postavila mu je pitanje:
„Kako se sada oseća najveći Hrvat?“
Andrić je mirno, ali odlučno odgovorio:
„Gospođo, ja sam pre svega Beograđanin. Naš intervju je završen.“
