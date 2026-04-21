Prema najavi Energetike, sistem je ostao u režimu pripravnosti, a zbog najavljenog pada temperature biće ponovo aktiviran već u najkraćem roku.

- Važeći propisi predviđaju mogućnost produžetka grejne sezone u periodu od 16. aprila do 3. maja, ukoliko temperatura vazduha u večernjim satima (u 21 čas) padne na 12 stepeni ili niže tokom dva uzastopna dana. Upravo takvi uslovi očekuju se u utorak i sredu, 21. i 22. aprila, saopšteno je iz nadležnog preduzeća.

Zbog toga će „Energetika“ ponovo pokrenuti isporuku toplotne energije, kako bi građanima obezbedila adekvatno zagrevanje stanova tokom zahlađenja.

U preduzeću ističu da su kotlovi i distributivni sistem u režimu hladne rezerve, da ima dovoljno energenata, kao i da su sve ekipe u punoj pripravnosti. Već od ranih jutarnjih sati očekuje se stabilizacija sistema i nastavak isporuke grejanja.