Iako na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja na naplatnim stanicama, situacija na graničnim prelazima je znatno otežana, posebno za teretna vozila koja na izlazu iz zemlje čekaju satima.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, najduža zadržavanja beleže se na graničnom prelazu Batrovci, gde kamioni čekaju čak 240 minuta. Ništa bolja situacija nije ni na prelazima Šid i Kelebija, gde se na izlazu čeka oko 180 minuta.

Na graničnom prelazu Bezdan zadržavanje za teretna vozila iznosi oko 120 minuta, dok se na Bačkoj Palanci čeka oko sat vremena.

Za razliku od teretnog saobraćaja, putnička vozila na većini prelaza prolaze bez dužih zadržavanja, što donekle olakšava putovanja građanima.

Na autoputevima u zemlji saobraćaj se odvija bez većih zastoja, iako su na pojedinim deonicama aktuelni radovi, zbog kojih su zatvorene pojedine trake. Tako se na auto-putu E-763 kod tunela Trbušani izvode radovi na uređenju zelenih površina, dok su na E-70 između Sremske Mitrovice i Kuzmina u toku radovi na snimanju kolovoza.

Radovi su aktuelni i na E-80 u tunelu Bancarevo, kao i na E-75 između Batajnice i Beograda, gde je privremeno zatvorena preticajna traka.

Vozačima se savetuje strpljenje, naročito na izlazu iz zemlje, gde su gužve za teretni saobraćaj i dalje najveći problem.