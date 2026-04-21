Sada su ove tri male herione, Teodora, Anastasija i Jelica Milenković ponovo pokazale koliko su dobre i humane i odlučile su da pomognu u prodaji karata za Humanitarni koncert koje organizuje Sokolsko društvo Kruševac.

- Želimo koliko god možemo da damo svoj doprinos i uvek se odazivamo svim humanim akcijama. Ovaj put prodajemo karte za humanitarni koncert, a sve će biti donirano Ireni i Dinitriju koji biju bitku sa teškim bolestima, kažu složno sestre za RINU.

Dodaju da su nakon priče o njima koja je obišla Srbiju, dobile mnogih lepih poruka podrške i da im to jako znači. Pre svega su ponosne što su sačuvale tradiciju koju je volela i gajila njihova majka.

Velika podrška i najveći oslonac vrednim sestricama je otac Ljuba, na kom je nakon iznenadne smrti supruge, zadatak da ove tri devojčice izvede na pravi put. Iza njih je jako težak period. U maju prošle godine im je izgorela kuća, a na kraju godine ostali su bez majke i supruge.

"Te noći sam uspeo da izvučem suprugu i decu iz plamena, žive i zdrave. Ovog puta, nažalost, nisam uspeo. Pokušavao sam sve, masažu srca, veštačko disanje, dok nije stigla Hitna pomoć. Trudio sam se da je održim u životu, ali nisam uspeo. Izgubio sam suprugu. Uzrok je bio srčani udar. Imala je 49 godina. To su najteže godine, kad je majka najpotrebnija deci kaže Ljuba.

Teodora, Anastasija i Jelica su dobri đaci i divna deca. Najstarija kćerka je svetosavski đak, dobitnica nagrade za Svetog Savu kao najbolji učenik.