Nikola Tesla, jedan od najvećih srpskih naučnika čije su inovacije oblikovale moderno doba, nije bio samo genije svog vremena - bio je i pronicljiv vizionar budućnosti.

Dok je zadivio svet svojim otkrićima, Tesla je takođe bacio pogled i u budućnost, nudeći zadivljujuća predviđanja o tome kako će izgledati naša planeta 2100. godine.

Šta je sve predvideo Nikola Tesla kada je pričao o budućnosti:

Jedna od Teslinih vizija budućnosti uključivala je sistem masovne komunikacije koji je ujedinio svet preko malih ličnih uređaja.

"... preko televizije i telefonije videćemo i čuti jedni druge savršeno kao da smo licem u lice, uprkos razdaljinama hiljadama milja... Čovek će moći da nosi jednu u džepu prsluka." - Tesla, 1926

Tesla je predvideo da će do 2035. godine biti razvijena posebna agencija posvećena zaštiti životne sredine i kulture. Američka agencija za zaštitu životne sredine, stvorena 1970. godine, izgleda da se uklapa u ovu priču:

"Zagađenje naših plaža kakvo danas postoji oko NJujorka će našoj deci i unucima izgledati nezamislivo kao što se nama čini život bez vodovoda." - Tesla, 1935

Tesla je predvideo da će nacije krenuti ka ulaganju vremena i resursa u obrazovanje i nauku za razliku od rata.

"Biće slavnije boriti se protiv neznanja nego poginuti na bojnom polju. Otkriće nove naučne istine biće važnije od prepirki diplomata." - Tesla, 1935

Tesla je sa strahom predvideo da će nakon buđenja ženskog intelekta postati superiorne u odnosu na muškarce, nadmašivši ih u obrazovanju, dostignućima i vođstvu.

"Ova borba ljudske žene ka ravnopravnosti polova završiće se u novom polnom poretku, sa ženom kao superiornom." - Tesla, 1926 "Rešenje naših problema ne leži u uništavanju, već u ovladavanju mašinom... Nebrojene aktivnosti koje i danas obavljaju ljudske ruke obavljaće automati... U dvadeset prvom veku robot će zauzeti mesto robskog rada." - Tesla, 1935

Leteće mašine će ujediniti rase

Tesla je verovao da kada leteće mašine mogu da ostvare let bez goriva, mogućnost međunarodnog putovanja brzinom i lakoćom bi ublažila tenzije između nacija i rasa.

"... to će biti politički efikasno usklađivanjem međunarodnih interesa; stvoriće razumevanje umesto razlika." - Tesla, 1926

Vesti

U Teslino vreme, štampane novine su dostavljale dnevne vesti, ali je on predvideo da će se dnevne novine dostavljati bežično i direktno u dom.

"Moći ćemo da prisustvujemo i čujemo događaje - inauguraciju predsednika, igranje svetske serije, pustoš zemljotresa ili teror bitke - baš kao da smo prisutni." - Tesla, 1926

Voda će snadbevati kuće strujom

Tesla je verovao da bi pravilno korišćenje izvora vode za proizvodnju energije moglo da umanji potrebu za skupljim izvorima energije.

"Takav izvor energije koji se može dobiti svuda rešiće mnoge probleme sa kojima se ljudska rasa suočava. Moj naizmenični sistem je bio sredstvo za iskorištavanje vodene snage od 30.000.000 konjskih snaga, a postoje projekti koji se sada odvijaju širom sveta koji će na kraju udvostručiti to iznos." - Tesla, 1926

Tesla je verovao da će proizvodnja i potrošnja energije biti revolucionisana bežičnim mogućnostima.

"Kada bežični prenos energije postane komercijalan, transport i prenos će biti revolucionisani. Filmovi su već prenošeni bežičnim putem na kratke udaljenosti. Kasnije će udaljenost biti neograničena." - Tesla, 1926. Pikabai

Tokom svog istraživanja, Tesla je otkrio da se slike formirane u umu odražavaju na mrežnjaču. Zaključio je da se i ove slike mogu čitati ili fotografisati.

"Predmeti koje čovek zamišlja jasno bi se reflektovali na ekranu kako se formiraju, i na taj način bi se mogla pročitati svaka misao pojedinca. Naši umovi bi tada zaista bili kao otvorene knjige." - Tesla, 1933.

(Stil)