Dok većina izletnika vikendom hrli ka Zlatiboru, Tari ili Uvcu, u srcu Srbije krije se mesto za koje mnogi nikada nisu čuli. U šumovitim predelima planine Radočelo, između Kraljeva i Ivanjice, nalaze se Košaninova jezera – neobičan prirodni fenomen koji osvaja na prvi pogled.

Na fotografijama deluju kao da su nastala uz pomoć veštačke inteligencije. Mirna vodena površina prošarana je malim zelenim ostrvcima, dok guste šume i planinski pejzaži stvaraju prizor koji više podseća na skandinavske predele nego na centralnu Srbiju.

Kako su nastala Košaninova jezera?

Iako ih nazivamo jezerima, reč je zapravo o tresetištima i močvarnim površinama koje su nastale tokom dugog prirodnog procesa. Vremenom su se formirali specifični biljni slojevi koji plutaju na vodi, stvarajući utisak malih ostrva razasutih po jezerskoj površini.

Upravo ta neobična kombinacija vode, mahovine, trave i šume čini Košaninova jezera jednim od najzanimljivijih prirodnih fenomena u Srbiji.

Ime su dobila po botaničaru Nedeljku Košaninu, jednom od najznačajnijih srpskih naučnika iz oblasti botanike, koji je proučavao biljni svet ovog kraja.

Priroda bez gužve

Za razliku od mnogih poznatih turističkih destinacija, ovde nema velikih parkinga, restorana, suvenirnica niti redova za fotografisanje. Upravo u tome leži najveća čar ovog mesta.

Tišina prekidana samo cvrkutom ptica, miris borove šume i pogled na zelene proplanke pružaju osećaj potpunog odmora. Posetioci često kažu da je najveći luksuz Košaninovih jezera upravo činjenica da ih još nije otkrio masovni turizam.

Zbog toga je ovo idealna destinacija za ljubitelje prirode, planinare, fotografe i sve koji žele da pobegnu od gradske vreve makar na jedan dan.

Planina Radočelo – jedna od najpotcenjenijih planina Srbije

Košaninova jezera nalaze se na planini Radočelo, koja se uzdiže između dolina Ibra i Moravice. Iako nije među najpoznatijim srpskim planinama, ljubitelji netaknute prirode smatraju je jednim od najlepših skrivenih kutaka zemlje.

Blage padine, guste šume bukve i četinara, brojni izvori i vidikovci čine je odličnim izborom za pešačenje i istraživanje. Tokom proleća i leta krajolik je prekriven intenzivnim nijansama zelene boje, dok jesen donosi spektakularne tonove crvene, žute i narandžaste.

Mesto kao stvoreno za fotografije

U vreme kada se sve više putuje u potrazi za “instagramičnim” lokacijama, Košaninova jezera nude upravo ono što mnogi traže – prizore koji deluju nestvarno, a pritom nisu preplavljeni turistima.

Najlepše fotografije nastaju rano ujutru, kada se iznad vode podigne lagana magla, ili pred zalazak sunca, kada se sunčevi zraci prelamaju preko zelenih ostrvaca i ogledaju na površini vode.

Savršena ideja za vikend izlet

Ako ste već obišli najpoznatije prirodne atrakcije Srbije i tražite nešto drugačije, Košaninova jezera mogla bi da budu pravo otkriće. To nije destinacija koja nudi adrenalinske sadržaje ili luksuzne hotele, već retku priliku da se priroda doživi u njenom najautentičnijem obliku.

Ponekad su upravo takva mesta najvrednija – ona za koja većina ljudi još nije čula, a koja ostavljaju utisak da ste pronašli sopstveni mali komad netaknute prirode.