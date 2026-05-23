- Ovo je za nas jako važan dan. Jedva samo čekali kraj nastave i radujemo se svemu što dolazi, ali ipak ima malo i tuge jer se završava jedan od najlepših i najbezbrižnijih perioda u našim životima. Nastava je gotova, ali sledi spremanje za maturski ples, matursko veče ali i za prijemne ispite, kaže za RINU maturantkinja Sara.

Popularna muzika, pesma i smeh prolamali su se centrom grada na Moravi. Naravno, neizostavni su bili i trubači, a mlade generacije pokazale su da vole i poštuju srpsku tradiciju i običaje, pa su ispred Doma kulture zaigrali i kolce.

Stariji sugrađani koji su se u trenutku žurke takođe zatekli na ulicama Čačka, bili su oduševljeni pozittivnom energijom koju su širili maturanti i baš nikome nije smetela glasna muzika.

- Ovo je sjajno, mladost je prelepa i nadam se da su svesni da ovo danas što proživaljavaju da će zauvek pamtiti. Meni srce prosto zaigra od miline kada ih ugledam, kaže stariji Čačanin.

Nakon žurke maturanti nastavljaju da se spremaju za tradicionalni i čuveni Maturski ples na gradskom trgu.