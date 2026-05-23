Vernici iz čitavog čačanskog kraja okupili su se na hramovnoj slavi ove drevne svetinje koja uskoro obeležava sedam vekova postojanja.

Manastir Ježevica važi za jednu od najstarijih svetinja u ovom delu Srbije, a prema predanju podigao ga je kralj Stefan Dečanski 1330. godine.

- Veliki je praznik za ovu našu svetu obitelj koja za četiri godine slavi sedam vekova postojanja. Ako Bog da, 2030. godine obeležićemo 700 godina ove svetinje, rekao je otac Bogdan Mitrović za RINU.

Prema njegovim rečima, odmah posle čačanske crkve, manastir Ježevica smatra se jednom od najstarijih svetinja ovog kraja.

- Čačanska crkva izgrađena je 1192. godine, a manastir Ježevica 1330. godine. Kao zadužbinar pominje se Sveti kralj Stefan Dečanski koji je podigao i slavne Dečane, pojasnio je otac Bogdan.

Na današnji praznik u porti manastira okupili su se vernici iz Ježevice, Banjice, Lipnice, Rajca, Slatine, Baluge i okolnih sela, nastavljajući tradiciju sabranja i zajedništva koja traje vekovima.

Mi se nadamo i propovedamo veru. Mnogo je zvanih, ali malo odabranih. Ovog su jutra zvona zvonila za sav naš narod, a okupilo se onoliko koliko je Bog dao”, rekao je otac Bogdan koji pozvao da svi koji to žele uvek dobro došli.

Posebnu simboliku ovogodišnjem prazniku daje i dolazak dela Pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju, svetinje kojoj se ovih dana poklanja veliki broj vernika, što mnogi vide kao znak da se narod sve više vraća veri, crkvi i svojim duhovnim korenima.

U vremenu brzog života i svakodnevice, manastir Ježevica ostaje mesto mira, molitve i sabiranja naroda, podsećajući da svetinje ne čuvaju samo kamen i zidovi, već vera ljudi koji im se vekovima vraćaju.