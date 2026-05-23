Ostrva koja plove zaista su retka pojava, a takva se nalaze na Semeteškom jezeru koje se nalazi na zapadnoj strani Kopaonika, u ataru sela Semeteš na 200 metra od Nacionalnog parka. Široko je oko 80 metara, a naročito je zanimljivo što po njemu ljudi mogu da se "voze" na ostrvima koja plutaju.

Inače, meštani tvrde da specifično jezero nema dno. Pored nesvakidašnje lepote, ovo jezero je posebno i po legendama koje se vezuju za njega. Prva legenda govori o popu koji je želeo da obavi vršidbu na Svetog Ćirila, iako su ga meštani upozorili da tada to ne treba raditi.

On je započeo posao, zemlja se otvorila, progutala njega i konje, a zatim je iskuljala voda od koje se formiralo jezero čija površina stalno treperi.

Druga pripoveda o vilama koje su se nekada ovde okupljale ali i jezivim glasovima misteriozne vodene nemani koja noću prestrašuje slučajne prolaznike.

Zbog toga, čim bi se smrklo, svi bi odlazili svojim kućama i dobro zaključavali vrata i prozore strepeći od nemani...