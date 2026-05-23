Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog apostola Simona Zilota.

Rodom je bio iz Kane Galilejske. Na svadbu mu dođe Gospod Isus sa Materom i s učenicima.

Kada nestade vina Gospod pretvori vodu u vino. Videći ovo čudo, Simon mladoženja ostavi kuću, i roditelje i nevestu, pa pođe za Hristom.

Zilot znači revnitelj. A Revniteljem Simon je nazvat zbog svoje velike i ognjene revnosti prema Spasitelju i Njegovom Jevanđelju.

Po prijemu Svetoga Duha Simon je otišao na propoved Jevanđelja u Mavritaniju u Africi.

Pošto je uspeo da mnoge obrati veri Hristovoj , bude namučen i najzad na krstu raspet kao i njegov Gospod, koji mu je pripremio venac slave u carstvu besmrtnom.

Za oproštaj grehova izgovorite ovu molitvu

Apostole Sveti Simone, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim.