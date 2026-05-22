Bazdulj u svojim beleškama o Andriću ističe kako je pisac bio ne samo posmatrač Sarajeva, već i duboko emotivni učesnik njegovih događaja. Zvuci podneva i noći, molitve i glasovi, tragedija i svakodnevni život, sve je to oblikovalo Andrićevu sposobnost da poveže lične emocije s kolektivnom sudbinom. Njegove reči – „mirnog hleba smo željni“ – ostaju univerzalni apel, nadahnuće i opomena da istorija, ma koliko teška, ne sme izbrisati ljudsku potrebu za pravdom, mirom i složnim životom.

Ivo Andrić – pisac između stvarnog i imaginarnog

Ivo Andrić bio je ličnost koja je svojim prisustvom uvek donosila mir i ozbiljnost, čak i u dinamičnom svetu pozorišta i književnosti. Dugogodišnji predsednik Stalnog saveta Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Andrić je svakodnevno učestvovao u životu kulturne institucije, ali na svoj diskretan i nenametljiv način. Posle sastanka Saveta ili uoči generalnih proba, upravnik pozorišta često bi ga doveo u glumački salon. Tamo bi se pribrano i strpljivo osvrnuo na postavljena pitanja, ne odugovlačeći i ne tražeći pažnju – odgovarao je odmah, sa preciznošću i toplinom koja je karakterisala njegovu komunikaciju.

Mnogi koji su ga pratili do kuće pamte njegove rečenice i sitne detalje: ulica Proleterskih brigada, danas Andrićev venac, zgrada preko puta Pionirskog parka. Dok su zajedno hodali, Andrić je neretko delio zapažanja koja su nosila duboke misli i lična iskustva. Jednom je rekao:

„Da sam umro sa pedeset godina, za mene niko ne bi znao – pisac treba dugo da živi.“

„Sada često novinari i publicisti traže od mene intervjue, meni reklama nije potrebna, reklama je potrebna pozorištu; pozorište bez reklame je kao crkva bez zvona.“

I u hodu do kuće dodao je: „Poljska kultura je ravna francuskoj.“ Svaka njegova rečenica bila je precizno osmišljena, nosila je težinu iskustva i duge refleksije o svetu i umetnosti.

Njegova radoznalost i glad za znanjem ostala je trajna osobina – kao nit koja je povezivala njegov privatni i profesionalni život. Sitnice iz džepa, koje je prebacivao iz ruke u ruku poput brojanice, činile su deo njegovog rituala dok je pričao priče i anegdote. Primer je njegov razgovor o pitanju koje mu je postavila jedna žena: šta je pravilno da se kaže – kraher ili klaker. Na Andrićevom licu pojavio se blag osmeh dok je pojasnio značenje reči, ukazujući na svoju sposobnost da s puno humora i strpljenja približi svakodnevne detalje kulturnom i istorijskom kontekstu.

Istorija kroz oči Andrića

Isto tako, Andrić je u svojim delima umeo da poveže lična zapažanja sa istorijskim događajima. Priče o sultanovim porodicama, borbama za presto i spletki evropskih država u „Prokletoj avliji“ nisu bile samo istorijski prikazi, već način da prikaže ljudsku prirodu, odnos moći, izdaje i odanosti. Andrić je znao da istorija nije samo niz događaja, već prostor za analizu ljudskih osećanja, odluka i posledica.

Bazdulj navodi kako je Andrić jednom prilikom opisao odbačeni deo „Proklete avlije“, ljubavni roman između Džema i princeze, koji je iz držeći se strogih književnih pravila, odlučio da ukloni kako bi roman ostao čvrst i fokusiran. Taj čin pokazuje disciplinu i posvećenost Andrića delu – njegova umetnost bila je uvek podređena celini, a ne ličnim afektima ili senzacionalizmu.

Nekoliko anegdota o Ivi Andriću

Nekoliko zanimljivih i poučnih priča o Ivi Andriću ispričao mi je njegov prijatelj i dugogodišnji predsednik Zadužbine Iva Andrića, Gvozden Jovanić. Ove priče osvetljavaju Andrićevu suptilnost, njegov humor, duboku kulturu i odnos prema svetu koji ga je okruživao.

Jedan događaj posebno je uzburkao intelektualnu i javnu scenu: rasprava o tome da li na Lovćenu zadržati NJegoševu kapelu ili podići monumentalni mauzolej po Meštrovićevom projektu. Tema je izazvala podelu medija, kulturnih i političkih krugova, a strasti su se zaoštravale do belog usijanja. Književnici, novinari i političari odlučili su da odvedu pitanje kod Andrića i čuju njegovo mišljenje. Kada su izneli svoja očekivanja, Andrić je mirno rekao:

„Moram vam priznati da se ja u spomenike ne razumem, ima ko to zna, ali ja ne znam.“

Ova rečenica najbolje oslikava njegovu iskrenost i skromnost, ali i sposobnost da svojim prisustvom smiri raspravu. Andrić nije imao potrebu da nameće mišljenje, već je znao da postoje stručniji ljudi za svaku oblast.

Humor i svakodnevni detalji

Gvozden Jovanić se jednom zapitao, u šali, da li se u kući može držati veštačko cveće, dodajući da Dušan Matić drži takvo cveće. Andrić je odgovorio kratko i duhovito:

„Dušan Matić može.“

Ovaj jednostavan odgovor odražava Andrićevu nenametljivost i sposobnost da humorom, ali bez cinizma, odgovori na trivijalna pitanja. Njegov humor je uvek bio diskretan, često skriven u jednostavnim, gotovo svakodnevnim opservacijama.

Posle Nobelove nagrade, veliki broj kulturnih i javnih radnika, prijatelja i novinara došao je kod Andrića da mu čestita. Nakon toga, svi su zajedno otišli u restoran da proslave nagradu. Služeći se raznim pićima i mezama, kelner je na kraju prišao Andriću da naplati, a Andrić je rekao:

„Imao sam jednu kiselu vodu.“

Ova anegdota oslikava njegovu jednostavnost i skromnost, ali i suptilni humor koji je bio deo njegove svakodnevice.

Ivo Andrić je bio svestan svoje uloge u društvu. U pismu Savetu za kulturu Bosne i Hercegovine, datiranom 17. maja, naveo je:

„Želim da obavestim Savet za kulturu NR Bosne i Hercegovine da sam odlučio da Narodnoj Republici Bosni i Hercegovini poklonim 50 odsto dinarskog iznosa primljenog na ime Nobelove nagrade za književnost iz 1961. godine u ukupnoj sumi od 18.102.859 dinara. Moja je želja da se ova sredstva upotrebe za unapređenje narodnih biblioteka na području Bosne i Hercegovine. Određujući ovu opštu namenu pomenute sume ostavljam Savetu za kulturu NR BiH da ta sredstva utroši na način koji smatra najcelishodnijim.“