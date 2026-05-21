Idealno mesto je osunčan balkon, terasa ili deo dvorišta zaštićen od jakog vetra.

Zalivanje mora biti umereno

Jedna od najvećih grešaka je preterano zalivanje. Zemlja treba da bude blago vlažna, ali nikako natopljena vodom.

Tokom leta ruže se zalivaju češće, posebno u periodima velikih vrućina, dok je zimi potrebno znatno manje vode.

Važno je zalivati koren, a ne listove, jer vlažni listovi mogu dovesti do pojave gljivica i bolesti.

Redovno uklanjajte suve cvetove

Da bi vilinske ruže stalno stvarale nove pupoljke, potrebno je redovno uklanjati precvetale cvetove.

Na taj način biljka ne troši energiju na stare cvetove, već je usmerava na novo cvetanje. Upravo zbog toga dobro negovane vilinske ruže mogu cvetati gotovo tokom cele sezone.

Prihrana je ključ bujnog cvetanja

Ruže vole hranljivu zemlju. Tokom proleća i leta preporučuje se prihrana jednom u dve do tri nedelje đubrivom za ruže ili cvetnice.

To pomaže biljci da razvije jake stabljike, zdrave listove i mnogo cvetova.

Orezivanje podmlađuje biljku

U rano proleće potrebno je ukloniti suve i oštećene grane, kao i skratiti izdanke kako bi biljka postala gušća i zdravija.

Nemojte se plašiti orezivanja — upravo ono podstiče snažniji rast i raskošnije cvetanje.

Zaštita tokom zime

Ako su posađene u saksijama, vilinske ruže tokom zime treba zaštititi od jakog mraza. Saksije možete uneti na zaklonjeno mesto ili ih obložiti zaštitnim materijalom.

Ruže posađene u bašti obično lakše podnose hladnoću, ali je dobro zaštititi koren slojem lišća ili malča.

Kao i većina ruža, i vilinske ruže mogu biti osetljive na biljne vaši, pepelnicu i gljivične infekcije.