Kada želite brz, lagan i ukusan ručak bez mnogo komplikacije, sataraš je jedno od onih jela kojem se uvek rado vraćamo.

Nekada se spremao u skoro svakoj kući tokom leta, kada su paprika i paradajz bili najukusniji, a i danas važi za savršen izbor kada želite nešto domaće, jeftino i puno povrća.

Najlepši je baš u svojoj najjednostavnijoj verziji, bez mesa i dodataka, uz nekoliko osnovnih sastojaka i malo strpljenja da se povrće lepo ukrčka.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: posno jelo

Porcije/Količina: 3–4 porcije

Vreme pripreme: 15 minuta

Vreme kuvanja: 30 minuta

Ukupno vreme pripreme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

3 veća paradajza

2 crvene paprike

2 zelene paprike

2 glavice crnog luka

so i biber po ukusu

ulje za dinstanje

po želji kašičica šećera

Priprema:

1. korak: Priprema povrća

Luk očistite i isecite na tanja rebarca. Paprike operite, uklonite semenke i isecite na tanke štapiće. Paradajz kratko potopite u vrelu vodu, pa skinite koru i iseckajte ga na kockice.

2. korak: Dinstanje luka

U šerpi zagrejte malo ulja, pa prvo propržite luk dok ne postane staklast i mekan.

3. korak: Dodavanje paprika

U luk dodajte isečene paprike i dinstajte ih na srednjoj temperaturi dok ne omekšaju i puste svoju aromu.

4. korak: Dodavanje paradajza

Kada paprika omekša, ubacite paradajz i nastavite lagano krčkanje uz povremeno mešanje.

5. korak: Završavanje jela

Kuvajte dok višak tečnosti ne ispari i povrće se lepo sjedini. Posolite i pobiberite po ukusu, a ako je paradajz kiselkast dodajte i malo šećera.

6. korak: Serviranje

Sataraš poslužite topao uz svež hleb, a po želji ga možete kombinovati sa pirinčem ili jajima.