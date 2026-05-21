Kada želite brz, lagan i ukusan ručak bez mnogo komplikacije, sataraš je jedno od onih jela kojem se uvek rado vraćamo.
Nekada se spremao u skoro svakoj kući tokom leta, kada su paprika i paradajz bili najukusniji, a i danas važi za savršen izbor kada želite nešto domaće, jeftino i puno povrća.
Najlepši je baš u svojoj najjednostavnijoj verziji, bez mesa i dodataka, uz nekoliko osnovnih sastojaka i malo strpljenja da se povrće lepo ukrčka.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: posno jelo
Porcije/Količina: 3–4 porcije
Vreme pripreme: 15 minuta
Vreme kuvanja: 30 minuta
Ukupno vreme pripreme: oko 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 3 veća paradajza
- 2 crvene paprike
- 2 zelene paprike
- 2 glavice crnog luka
- so i biber po ukusu
- ulje za dinstanje
- po želji kašičica šećera
Priprema:
1. korak: Priprema povrća
Luk očistite i isecite na tanja rebarca. Paprike operite, uklonite semenke i isecite na tanke štapiće. Paradajz kratko potopite u vrelu vodu, pa skinite koru i iseckajte ga na kockice.
2. korak: Dinstanje luka
U šerpi zagrejte malo ulja, pa prvo propržite luk dok ne postane staklast i mekan.
3. korak: Dodavanje paprika
U luk dodajte isečene paprike i dinstajte ih na srednjoj temperaturi dok ne omekšaju i puste svoju aromu.
4. korak: Dodavanje paradajza
Kada paprika omekša, ubacite paradajz i nastavite lagano krčkanje uz povremeno mešanje.
5. korak: Završavanje jela
Kuvajte dok višak tečnosti ne ispari i povrće se lepo sjedini. Posolite i pobiberite po ukusu, a ako je paradajz kiselkast dodajte i malo šećera.
6. korak: Serviranje
Sataraš poslužite topao uz svež hleb, a po želji ga možete kombinovati sa pirinčem ili jajima.
