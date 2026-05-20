Za razliku od klasične krempite koja se pravi sa lisnatim testom, ova verzija donosi potpuno drugačiji ukus i teksturu zahvaljujući mekanim medenim korama.
Upravo one daju kolaču posebnu punoću i onu starinsku notu domaćih poslastica koje su nekada bile obavezne na slavama i porodičnim okupljanjima.
Kada odstoji u frižideru, kore upiju krem i postanu toliko nežne da se svaki sloj topi u ustima. Spoj meda, vanile i lagane pavlake pravi bogat, ali ne pretežak desert kojem se svi vraćaju po još jedno parče.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: 12–15 parčadi
Vreme pripreme: 40 minuta
Vreme pečenja i hlađenja: oko 2 sata
Ukupno vreme pripreme: oko 2 sata i 40 minuta
Težina: srednje zahtevno
Sastojci:
Za medene kore:
- 300 g brašna
- 120 g šećera u prahu
- 1 jaje
- 2 žumanca
- 1 kašika arome ruma, po želji
- 1 kašičica sode bikarbone
- 60 g maslaca
- 2 kašike meda
Za krem:
- 800 ml mleka
- 2 kesice pudinga od vanile
- 3 žumanca
- 120 g šećera u prahu
- vanila pasta ili vanilin šećer
- 150 g maslaca
Dodatno:
- 500 ml slatke pavlake
- šećer u prahu po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema testa
U šerpi lagano zagrejte maslac i med dok se ne otope. Dodajte jaje, žumanca, šećer u prahu i rum aromu, pa promešajte.
2. korak: Dodavanje suvih sastojaka
U smesu umešajte brašno i sodu bikarbonu, pa zamesite glatko testo. Podelite ga na nekoliko jednakih delova za kore. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.
3. korak: Pečenje kora
Svaki deo tanko razvucite i pecite kratko u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 10 minuta, dok kore ne dobiju blagu zlatnu boju. Ostavite ih da se ohlade.
4. korak: Kuvanje krema
U delu mleka razmutite puding i žumanca, a ostatak mleka zagrejte sa šećerom i vanilom. Kada provri, umešajte pripremljenu smesu i kuvajte dok se krem ne zgusne.
5. korak: Dodavanje maslaca
Ohlađen krem umutite sa omekšalim maslacem dok ne postane gladak i penast.
6. korak: Umućena pavlaka
Slatku pavlaku umutite sa malo šećera u prahu po ukusu.
7. korak: Filovanje kolača
Naizmenično ređajte kore, vanila krem i sloj umućene pavlake dok ne utrošite sastojke.
8. korak: Hlađenje
Kolač ostavite nekoliko sati u frižideru, najbolje preko noći, kako bi kore omekšale i ukusi se sjedinili.
9. korak: Serviranje
Pre služenja pospite šećerom u prahu i secite na kocke ili pravougaonike.
Komentari (0)