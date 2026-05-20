Za razliku od klasične krempite koja se pravi sa lisnatim testom, ova verzija donosi potpuno drugačiji ukus i teksturu zahvaljujući mekanim medenim korama.

Upravo one daju kolaču posebnu punoću i onu starinsku notu domaćih poslastica koje su nekada bile obavezne na slavama i porodičnim okupljanjima.

Kada odstoji u frižideru, kore upiju krem i postanu toliko nežne da se svaki sloj topi u ustima. Spoj meda, vanile i lagane pavlake pravi bogat, ali ne pretežak desert kojem se svi vraćaju po još jedno parče.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 12–15 parčadi

Vreme pripreme: 40 minuta

Vreme pečenja i hlađenja: oko 2 sata

Ukupno vreme pripreme: oko 2 sata i 40 minuta

Težina: srednje zahtevno

Sastojci:

Za medene kore:

300 g brašna

120 g šećera u prahu

1 jaje

2 žumanca

1 kašika arome ruma, po želji

1 kašičica sode bikarbone

60 g maslaca

2 kašike meda

Za krem:

800 ml mleka

2 kesice pudinga od vanile

3 žumanca

120 g šećera u prahu

vanila pasta ili vanilin šećer

150 g maslaca

Dodatno:

500 ml slatke pavlake

šećer u prahu po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema testa

U šerpi lagano zagrejte maslac i med dok se ne otope. Dodajte jaje, žumanca, šećer u prahu i rum aromu, pa promešajte.

2. korak: Dodavanje suvih sastojaka

U smesu umešajte brašno i sodu bikarbonu, pa zamesite glatko testo. Podelite ga na nekoliko jednakih delova za kore. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

3. korak: Pečenje kora

Svaki deo tanko razvucite i pecite kratko u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 10 minuta, dok kore ne dobiju blagu zlatnu boju. Ostavite ih da se ohlade.

4. korak: Kuvanje krema

U delu mleka razmutite puding i žumanca, a ostatak mleka zagrejte sa šećerom i vanilom. Kada provri, umešajte pripremljenu smesu i kuvajte dok se krem ne zgusne.

5. korak: Dodavanje maslaca

Ohlađen krem umutite sa omekšalim maslacem dok ne postane gladak i penast.

6. korak: Umućena pavlaka

Slatku pavlaku umutite sa malo šećera u prahu po ukusu.

7. korak: Filovanje kolača

Naizmenično ređajte kore, vanila krem i sloj umućene pavlake dok ne utrošite sastojke.

8. korak: Hlađenje

Kolač ostavite nekoliko sati u frižideru, najbolje preko noći, kako bi kore omekšale i ukusi se sjedinili.

9. korak: Serviranje

Pre služenja pospite šećerom u prahu i secite na kocke ili pravougaonike.