Na oko 90 kilometara od Beograda, u severoistočnom delu Deliblatske peščare, nalaze se Zagajička brda. Loptasti bregovi dopadljivog izgleda su drevne peščane dine, delom šumovite a delom prekrivene stepskom vegetacijom, jedinstveni relikt pra-pejzaža Panonske nizije pre nego što su istu progutale oranice.

Iako ne može da se tvrdi sa sigurnošću, veruje se da su ova brda nastala zahvaljujući nanosima peska sa dna Panonskog mora. Tačnije, zahvaljujući vetru koji je nanosio pesak formirana su uzvišenja koja su potom prekrivena tanjim slojem zemlje.

Većina njih dostiže visinu od oko dve stotine metara, dok se na 256 metara nadmorske visine nalazi najviše među Zagajičkim brdima, te su zato i okarakterisana kao najviša tačka na području Deliblatske peščare, navodi "Vikipedia".

Posebno iskustvo doživećete ako ovaj predeo posetite u proleće i leto, kada se sve zazeleni i kada priroda oživi, bićete u prilici da upoznate svu njegovu lepotu.

Inače, mnogi komentarišu kako Zagajička brda nestvarno podsećaju na ona sa najpopularnije "Windows" pozadine, te Vojvođani stalno govore da su njigova brda bolja njihovih.

Kako stići do Zagajičkih brda?

Ukoliko želite i vi da izbliza vidite ovu lepotu, od Beograda će vam biti potrebno tek oko dva sata vožnje. Putuje se preko Pančeva i stiže do sela Grebenac, odakle možete da nastavite i pešice.

Odatle je do Zagajičkih brda potrebno pešačiti tek nešto više od pet kilometara.