Hercegovački uštipci su jelo koje nas vraća u detinjstvo, a ovaj recept za oblikovane uštipke iz Hercegovine, obećava upravo to – posluženje uspomena.
Brzo se pripremaju i idealni su kad god poželite nešto slano i hrskavo, bilo za doručak, večeru ili kao predjelo uz tanjir lokalnih suvomesnatih proizvoda i sireva.
Recept je jednostavan, a rezultat su uštipci koje plene svojom aromom i ukusom na prvi zalogaj.
Hercegovački uštipci su duboko ukorenjeni u gastronomskoj tradiciji Hercegovine. Ovi uštipci su jedan primer kako se jednostavna, domaća hrana može pretvoriti u nezaboravno gastronomsko iskustvo koje izaziva osećaj udobnosti i topline.
Hercegovački uštipci – sastojci
- glatko brašno
- oštro brašno
- rakija od grožđa
- so
- hladna voda
- ulje za prženje
Priprema
U velikoj posudi pomešajte obično i oštro brašno sa solju. Postepeno dodajte hladnu vodu i rakiju, mešajući žicom ili mutilicom dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Ostavite smesu da odstoji najmanje 20 minuta.
Nakon što smesa odstoji, još jednom je kratko promešajte. Zagrejte ulje u širokom i plitkom tiganju – treba da bude visoko najmanje 2 cm. Kašikom zahvatajte male količine smese i sipajte je u vruće ulje. Vodite računa da uštipci nisu previše debeli kako bi se ravnomerno ispekli.
Pržite uštipke sa obe strane dok ne porumene. Gotove uštipke izvadite na kuhinjski papir da se ocedi višak masnoće i poslužite tople.
Saveti za serviranje
Hercegovački uštipci ovalnog oblika se savršeno slažu sa raznim dodacima. Poslužite ih sa tvrdim sirom, pršutom, kajmakom ili svežim sirom. Takođe su odlične sa jogurtom ili pavlakom za jednostavan i brz obrok.
