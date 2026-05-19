Sveštenik Borislav Petrić otkriva da je reč o sujeverju i da crkva podržava okretanje tradiciji, jer to znači vraćanje korenima.

Nekome je davanje imena detetu zabava, dok postoje i oni roditelji koji tome prilaze veoma tradicionalno.

- Roditelji iz straha ne smeju da daju ime detetu po pretku. To je čisto sujeverje. Nemojte time da se vodite kada detetu dajete ime. Odabir imena je lična stvar roditelja. Oni treba da se dogovore oko imena, a kum da podrži. Takva je danas praksa. Nedavno sam se baš bavio ovom temom i pronašao sam da crkva niti zabranjuje ovako nešto, niti blagosilja. Sve je na roditeljima - objašnjava sveštenik Borislav Petrić.

Sveštenik napominje da je upravo davanje imena po pradedi, baki ili nekom drugom, čuvanje tradicije.

- Tradicija nas vraća korenima, a crkva podržava sve što ima veze sa tradicijom. Zato je lepo čuti kada roditelji daju ime po nekom pretku. Iako živimo u modernom vremenu gde roditelji daju kraća imena deci, veoma se radujem kada na krštenju čujem da kum detetu daje neko staro, pa možda i zaboravljeno ime. Hrišćanska imena su poželjna, pogotovo ona koja imaju neko značenje - kaže Borislav Petrić.

Pored ovih imena, sveštenik kaže da je sve učestalije davanje imena po svetiteljima i svetiteljkama.

- Kada se dete rodi 19. decembra, dan kada slavimo Svetog Nikolu, sam Bog mu je odredio ime. Takođe, nema ništa lepše nego kada roditelji ime daju po svetitelju čiju krsnu slavu proslavljaju. U našoj tradiciji ima toliko lepih muških i ženskim imena, samo roditelji treba da ih izaberu - kaže sveštenik Petrić.