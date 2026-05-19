U mediteranskim baštama gotovo da nema povrtnjaka bez nevena. Ovaj jarko narandžasti ili žuti cvet mnogi gaje zbog lepote, ali iskusni baštovani iz Grčke već decenijama znaju da njegova prava vrednost nije samo dekorativna. Neven se smatra jednim od najboljih prirodnih saveznika u zaštiti povrća, jer pomaže da biljke budu zdravije, otpornije i manje podložne napadima štetočina.
Dok mnogi posežu za hemijskim preparatima čim primete problem u bašti, Grci često koriste mnogo jednostavnije i prirodnije metode. Upravo zato neven sade između paradajza, paprika, krastavaca, tikvica i kupusa, jer ova biljka deluje kao prirodni zaštitnik čitavog vrta.
Prirodna zaštita od štetočina
Najveća prednost nevena krije se u njegovom mirisu i sastavu korena. Njegova aroma odbija mnoge insekte koji napadaju povrće, posebno:
- vaši,
- bele leptiraste mušice,
- nematode u zemljištu,
- pojedine vrste gusenica,
- pa čak i komarce.
Posebno je zanimljivo što koren nevena oslobađa materije koje smanjuju prisustvo štetnih organizama u zemlji, zbog čega biljke posađene u njegovoj blizini često izgledaju snažnije i zdravije.
Grčki baštovani veruju da je neven „čuvar povrtnjaka“, jer štiti biljke bez agresivnih hemikalija i ne narušava prirodnu ravnotežu u bašti.
Paradajz i paprika posebno vole neven
U mediteranskim zemljama neven se najčešće sadi upravo između paradajza i paprika. Razlog je veoma jednostavan — ove biljke često napadaju insekti i gljivične bolesti, naročito tokom toplih i vlažnih dana.
Neven pomaže da se smanji broj štetočina, ali i da se poboljša izgled cele bašte. Njegovi cvetovi privlače pčele i druge korisne insekte koji doprinose boljem oprašivanju biljaka.
Mnogi tvrde da povrće posađeno uz neven daje kvalitetnije plodove i deluje vitalnije tokom cele sezone.
Bašta izgleda lepše i življe
Pored praktične koristi, neven ima i estetsku vrednost. Njegove jarke boje unose toplinu i vedrinu među redove zelenog povrća, pa bašta izgleda bogatije i živopisnije.
Grci često kombinuju neven sa začinskim biljem poput bosiljka i ruzmarina, stvarajući prirodan balans između korisnog i lepog. Takve bašte ne deluju strogo i jednolično, već imaju poseban mediteranski šarm.
Veoma je lak za uzgoj
Još jedna velika prednost nevena jeste to što ne zahteva posebnu negu. Dobro podnosi sunce, lako raste i uspeva čak i u siromašnijem zemljištu.
Dovoljno je:
- posejati ga uz ivice bašte,
- između redova povrća,
- ili u blizini biljaka koje želite dodatno da zaštitite.
Cvetanje traje dugo, često sve do kasne jeseni, pa bašta ostaje šarena i tokom perioda kada većina biljaka polako gubi svežinu.
Stari trik koji se i danas koristi
Iako danas postoje brojni preparati za zaštitu biljaka, mnogi iskusni baštovani i dalje se vraćaju starim, prirodnim metodama. Neven je upravo jedan od tih jednostavnih trikova koji se prenose generacijama.
Zbog toga nije slučajno što se u grčkim baštama gotovo uvek može videti između povrća. Osim što oplemenjuje prostor, on istovremeno štiti biljke, privlači korisne insekte i doprinosi zdravijem rastu bez previše hemije.
