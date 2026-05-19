U mediteranskim baštama gotovo da nema povrtnjaka bez nevena. Ovaj jarko narandžasti ili žuti cvet mnogi gaje zbog lepote, ali iskusni baštovani iz Grčke već decenijama znaju da njegova prava vrednost nije samo dekorativna. Neven se smatra jednim od najboljih prirodnih saveznika u zaštiti povrća, jer pomaže da biljke budu zdravije, otpornije i manje podložne napadima štetočina.

Dok mnogi posežu za hemijskim preparatima čim primete problem u bašti, Grci često koriste mnogo jednostavnije i prirodnije metode. Upravo zato neven sade između paradajza, paprika, krastavaca, tikvica i kupusa, jer ova biljka deluje kao prirodni zaštitnik čitavog vrta.

Prirodna zaštita od štetočina

Najveća prednost nevena krije se u njegovom mirisu i sastavu korena. Njegova aroma odbija mnoge insekte koji napadaju povrće, posebno: