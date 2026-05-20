Međutim, da se ne živi od stare slave i da dovitljive Ere imaju još jednog keca u rukavu kad su u pitanju domaći specijaliteti, na delu i u praksi pokazao je pečenjar Marko Bondžulić. Navikli da svinjsko i jagnjeće pečenje kupuju i jedu na kilogram, gosti su ostali bez teksta kad su na meniju njegove radnje ugledali još jednu ponudu - sendvič sa svinjskim pečenjem. Ubrzo je ovaj specijalitet dobio i svoje ime - užički giros, jer tako sitno iseckano meso kao što se nalazi u sendviču karakteristično je za grčki slani delikates.

- Kao i za sve i ovde je najvažnija dobra osnovna sirovina, a to je u ovom slučaju svinjsko meso. Krtina od pečenja se secka na sitne komade, a zatim oko sat vremena kuva u šerpi sa čuvenim pretopom ili takozvanom mocom. Kad to bude gotovo i dobro krčkano stavljamo u domaću kuflu, a preko ide kupus salata, crvena ljuta paprika ko voli. Za jedan sendvič nije potrebno više od minut vremena, ako su svi sastojci dobro pripremljeni", rekao je za RINU pečenjar Marko.

Poznati kao ljubitelji jake hrane Užičani su bili oduševljeni novim specijalitetom, ali dobar glas daleko se čuje pa su i brojni prolaznici kroz ovaj grad svratili da probaju "giros na užički način". Vrlo brzo postao je jedan od najprodavanijih proizvoda.

- Koristimo sve domaće sirovine, u šerpu u kojoj se krčka meso sa pretopom dodajemo par tajnih sastojaka koji daju specijalitetu specifičan ukus. Pkušali su da nas kopiraju, ali bio je uzalud. Ljudi probaju, ali se svi ponovo na ovaj poseban sendvič vrate kod nas", dodaje Marko.

Kaže da recept neće menjati, ali će u užički giros dodati još po koji sastojaka. Ovaj novi specijalitet u zlatiborskom kraju već je dobro zaživeo i već preti da postane ozbiljna konkurencija čuvenoj komplet lepinji.