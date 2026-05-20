- Nema ovde sada puno ljudi, možda ukupno oko 80. Dosta njih se u potrazi za boljim životom preselilo u Kragujevac ili u Beograd, ali ponosni smo što ne zaboravljaju svoje selo. Stalno se vraćaju, ali dolazi nam iz godine u godinu i sve više turista. Ko dođe jednom uvek se vraća, to nam je posebno drago, kažu za RINU meštani.

Časopis Nova ekonomija je Dulene 2016. godine svrstao u deset najlepših sela Srbije, i tako se ovo selo našlo rame uz rame sa poznatijim Krmenima, Tršićem Mokrom Gorom... Poljoprivreda i stočarstvo i dalje su važan deo svakodnevice, a domaća hrana – od svežeg sira i kajmaka do rakije iz porodičnih kazana – ponos je gotovo svake kuće. Gostoprimstvo je ovde pravilo, a ne izuzetak: vrata su otvorena, a razgovori uz kafu traju dugo i bez žurbe.

Ono po čemu je takođe posebno jeste da su meštani, samoinicijativno za samo par meseci sagradili crkvu.

- Nakon višedecenisjkih bezuspešnih pokušaja da se sagradi crkva, meštani su se udružili, kako bi sopstvenim i sredstvima donatora započeli izgradnju pravoslavnog hrama u centralnom delu sela. Uspeli smo da za samo tri meseca podignemo crkvu posvećenu Svetom Jovanu i da dočekamo prvu službu u novoj svetinji koju je prošle godine služio Njegovo Preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, dodaje naš sagovornik.

Iako malo po broju stanovnika, selo čuva bogatu tradiciju. Stare kuće sa tremovima, bunari i seoski putevi pričaju priče o generacijama koje su tu odrastale, radile i ostajale verne svom kraju. Dulene je nadaleko poznato po očuvanoj šumadijskoj arhitekturi sa kraja 19. i početka 20. veka, a prema određenim podacima čak 180 kuća je napravljeno u klasičnom šumadijskom stilu. Među starim kućama, posebno se izdvaja kuća Dragice Gajić, koja već nekoliko godina za redom nosi titulu najlepšeg etno dvorišta u Kragujevcu.

Ovo prelepo selo udaljeno je oko 30 kilometara od Kragujevca, prostire se na nadmorskoj visini od 665 metara, dok je najviša tačka Dulenski crni vrh, čija nadmorska visina iznosi 897 metara. Kroz selo protiče živopisna Dulenska reka.