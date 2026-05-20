Zbog nepovoljne klime kiše i snega skoro i da nema, zato je suša ogromna. Ali jedan čovek u tim (ne)uslovima ubira neverovatne plodove: kod njega rađa krompir, paradajz, šargarepa, bobičasto voće kao u nekom najplodnijem tlu.

U čemu je njegova tajna? U pametnoj bašti ! Zamjatkin kaže da njegova bašta nije videla ašov , motiku ili plug, a opet se plodno tlo svakih 10 godina produbljuje za 30 do 40 centimetara .

Zemlja je postala tako rastresita da se kolje za paradajz s lakoćom utisne u zemlju. Prinos krompira je 2 tone na 100 m2 , dok šargarepa i kupus svake godine rađaju sve bolje.

Ovaj čovek ne koristi kompost, ni stajsko đubrivo. Ono što on od đubriva koristi je PEPEO!

Kako mu to uspeva?

1. Odabrao je najbolje sorte povrća i voća

2. Koristi prirodnu zeljoradnju: uske leje i malč

Leje

Leje su kod Zajmatkina širine 80cm, sa prolazima oko 1 metra. U prvoj polovini maja on u leje nanosi organski otpad (opalo lišće, pokošena trava, polutrulo granje) a onda preko toga nasipa oko 5 cm zemlje. Zatim se leja dobro zalije, a potom se u to zemljište naseljavaju gliste. Tako "sređenu" leju ostavlja da miruje do početka leta kada u nju sadi grašak, bob, pasulj i td.