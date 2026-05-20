Srbija je zemlja koja je bogata brojnim prirodnim lepotama. Kada govorimo o turizmu,banje su trenutno najposećenija mesta. Većina naših građana rado odlazi u banje zbog njihovih lekovitih svojstava, ali i divne prirode. Jedna takva je i Kuršumlijska Banja.

Kuršumlijska Banja ima širok spektar različitih termomineralnih, termalnih i mineralnih voda. Njihova temperatura se kreće od 14 stepeni do 67. Ovako visoke temerature se ne mogu često naći u banjama, pa je zbog toga baš ova banja specifična.

Kuršumlijska Banja se može pohvaliti kako gvožđevitim i sumporovitim tako i alkalnim i ugljeno-kiselim vodama. Pored izvora mineralne vode, ovo područje je bogato i peloidom, odnosno lekovitim blatom koje se koristi u terapijama i u kozmetičke svrhe.

Cene smeštaja u Kuršumlijskoj Banji

Prosečna cena privatnog smeštaja u Kuršumliji je 25-28 evra. To mogu biti sobe ili apartmani u privatnim kućama, vilama, konacima.

Prenoćište se u Kuršumlijskoj Banji može naći za 21 evro za dve osobe. Ponuda koju smo pronašli na internetu se odnosi na apartman sa spavaćom sobom, dnevnom sobom i kupatilom. Navedeno je da poseduje četiri kreveta (dva kreveta za jednu osobu i dva kauča na razvlačenje. Soba sa bračnim krevetom se izdaje za 20 evra.

Za 28 evra se, na primer, izdaje "mala dvokrevetna soba" za dve osobe, dok se veliki apartman površine oko 50 kvadrata na dobroj lokaciji, tačnije udaljen 50 metara od centra, može iznajmiti za 35 evra.

Bolesti za koje se preporučuju tretmani Kuršumlijske Banje

Turističke atrakcije Kuršumlijske Banje

Jedna od mnogobrojnih kulturno-prirodnih atrakcija koje nudi ovaj kraj Srbije je svakako svetski poznata Đavolja varoš. Zaštićeni spomenik prirode, Đavolja varoš, udaljen je od Kuršumlije svega 30-ak kilometara jugoistočno.

On u sebi nosi dva različita prirodna fenomena, a to su: dva izvora izuzetno kisele vode i velike mineralizacije i tkz.“zemljane figure“ odnosno neobični oblici reljefa. Ovih figura je mnogo, čak 202 pa tako zajedno izgledaju veoma mistično, pomalo zastrašujuće, ali ipak atraktivno.

Boravkom u Kuršumlijskoj banji imate mogućnost organizovanog izleta do ovog prirodnog fenomena, jedinstvenog u svetu, o kojem se pripovedaju brojne priče i legende. Ako vam je potrebna terapija, ili jednostavno jedan relaksirajući, a interesantni i aktivni vikend, onda je Kuršumlijska banja sa svim čarima njene okoline pravi izbor za vas.