Stručnjaci nisu saglasni u vezi s tim koliko je često dovoljno čistiti rernu jer to zavisi od više faktora, poput toga koliko je koristite, kakvu vrstu hrane pečete u rerni, koliko je ona stara, da li vam se hrana prosipa...

Međutim, stručnjaci smatraju da bi u manjem domaćinstvu trebalo ribati rernu na tri do šest meseci, a u onom u kom živi više ljudi i sprema se više obroka na jedan do tri meseca. Ukoliko se to radi ređe, rerna bi mogla da radi slabije, kažu oni.

Ali koliko je prljava rerna zapravo opasna? Posledice neredovnog čišćenja rerne - Čista rerna je jedna od osnova zdravlja

U svakom slučaju, trudite se da rernu čistite često, čak i ako vam deluje čisto "na oko". Ponekad se u njoj skrivaju nevidljivi slojevi masnoće, hrskavi ostaci hrane i karamelizovane mrvice, a sve to može da ima imati ozbiljne posledice, kako po zdravlje, tako i po dugovečnost vašeg šporeta.

1. Prljava rerna može da ugrozi zdravlje

Neredovno čišćenje pećnice može dovesti do razvoja bakterija i buđi, naročito na mestima gde hrana iznova i iznova kaplje i zagoreva.

Kada sledeći put koristite već prljavu rernu, visoka temperatura može da aktivira mikroorganizme ili oslobodi štetne materije iz zagorelih ostataka hrane. To dalje može da izazove trovanje hranom ili probavne smetnje, a mirisi iz zagorele hrane mogu da iritiraju disajne puteve i pogoršaju alergijske reakcije kod već osetljivih osoba.

2. Neočišćena rerna utiče i na ukus i mirs hrane