Tri sestrice su ostale tako i bez krova nad glavom, ali i bez svog najvećeg životnog oslonca. Njihovu priču čuli su dobri ljudi i odlučili da pomognu, tako da je njihova kuća obnovljena i lepša nego ikad, a puno zahvalnosti duguju i Sokolskom društvu iz Kruševca, koje je dalo veliku podršku u prikupljanju donacija.

- Ima još uvek dobrih ljudi i biće ih u budućnosti. Dosta njih se javlja i dan danas, žele na neki način da pomognu. Mada i mi sami se odazivamo nekim akcijama, fizičkim radom. Kome god je potrebno, mi izađemo da pomognemo, kaže otac Miroljub Milenković za RINU.

Predsednik Sokolskog društva Goran Rajić navodi da ih je nedavno kontaktirao Dragan Laban sa željom da preko Sokolskog društva pomogne porodici Milenković.

- Kuća je gorela zbog loše elektroinstalacije, uslovi su bili katastrofalni, praktično nemogući za život. Urađeni su unutrašnji molerski radovi, kao i spoljašnji, a sada je svaka soba opremljena. Moram da kažem da se pojavilo mnogo ljudi sa strane koji su donirali i poklanjali nameštaj, tako da je sve unutra, od nameštaja do elektromaterijala, novo. Zahvaljujemo se prvenstveno Draganu Labanu, ovo je zaista veliki poduhvat. Dok je ovakvih ljudi, ima nade, rekao je Rajić za lokalnu RTV Kruševac.

Dragan Laban rodom je iz Berana, živi i radi u Stokholmu u Švedskoj, a srednju školu završio je u Kruševcu. Pre tri meseca je, kako kaže, čuo priču o porodici Milenković i uslovima u kojima žive tri devojčice bez majke i odmah je odlučio da pomogne.

Ipak, sa novom kućom problemi porodice Milenković ipak nisu nestali.

Najmlađa devojčica Jelica ima kataraktu na jednom oku i ne vidi 100 odsto, pa je Sokolsko društvo Kruševac pokrenulo humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za njeno lečenje.

Međutim, da se setrice ne predaju pokazuju njihovi uspesi u školi, ali i u sportu. Već su učestovale na brojnim školskim takmičenjima i osvojile su brojne medalje. Takođe, pomažu i one onima kojima je pomoć potrebna i često su deo brojnih humanitarnih akcija.

Nema sumnje da uprkos teškim okolnostima, ove devojčice uz trud oca Ljube izrastaju u dobre i kvalitetne ljude.