Jedna od najstarijih škola u Srbiji sa bogatom, ali i pomalo tužnom istorijom svakako je Gimnazija "Dušan Vasiljev" u Kikindi. Ostalo je upamćeno da je tokom Drugog svetskog rata ovde ubijen jedan dečak od strane nemačkog vojnika i tu priču znaju svi učenici, a sećanje na njega čuva i Spomen soba. Da sve to bude kako treba i da se nikad ne zaboravi trudi se i država koja ulaže velika sredstva u rekonstrukciju ove obrazovne ustanove. Radovi na rekonstrukciji su u toku, a đaci jedva čekaju da se vrate u novu i jako lepu školu.

- Država je u dve faze uložila oko 850 miliona dinara u rekonstrukciju Ekonomsko trgovinske škole i Gimnazije ‘Dušan Vasiljev’. To je zaista veliko ulaganje. Ovaj objekat star je više od 120 godina i bilo je krajnje vreme da se ulaže u bezbednost dece i moderne uslove za rad. Nadam se da ćemo ostati u zadatim rokovima. Dobro bi bilo da ovaj objekat završimo do kraja godine. Razumem naravno kada se pojave nepredviđene okolnosti, dodatni radovi, nikada ne znate kada otvorite objekat šta ćete unutra pronaći, ali se nadam da ćemo u narednim danima i nedeljama pratiti da posao zaista bude završen do kraja ove kalendarske godine. Nakon toga ćemo zajedno sa gradonačelnikom i ljudima iz ove dve srednje škole pokušati da što pre nabavimo adekvatnu opremu, ishodujemo sve neophodne dozvole i vratimo đake i nastavnike u ovaj izuzetni objekat, rekao je za RINU ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

Dodaje da tu nastavu pohađa oko 700 srednjoškolaca i oni zaslužuju najbolje moguće uslove.

- Ovaj objekat ima i veliku istorijsku važnost. Ovde je tokom Drugog svetskog rata ubijen jedan dečak od strane nemačkog vojnika i to dodatno daje težinu svemu što radimo. Spomen soba i sve što se nalazi u neposrednom okruženju tog mesta mora da bude sačuvano kao opomena da se takve stvari nikada više ne ponove. Nadam se da ćemo se već na jesen ponovo okupiti i videti koliko smo odmakli. Naš cilj je da do kraja godine objekat bude građevinski završen, a paralelno ćemo raditi i na opremanju škole kako bi ovo postao jedan od najmodernijih obrazovnih objekata u ovom delu Banata, kazao je Glišić.

Osim velikih ulaganja u školu, jako značajna investicija planirana je i u oblasti zdravstva i infrastrukture.

- Kada je reč o bolnici, deo građevinskih radova je završen, ali sada čekamo opremanje. Kod zdravstvenih objekata ne možete potpuno zatvoriti bolnicu jer nemate gde da dislocirate pacijente. Kada završite jednu fazu i opremite je, onda taj deo preuzima funkciju drugih odeljenja dok se radi naredna faza. Bez opreme nije moguće da objekat funkcioniše. Razgovaramo svakodnevno i nadam se da će se problemi brzo rešiti kako bismo nastavili dalje radove. Što se tiče vodovodne infrastrukture, trenutno radimo velike projekte širom Vojvodine. U toku su radovi u Kuli, Crvenki, Sivcu, Apatinu, Sremskoj Mitrovici i Vršcu, a uskoro očekujemo i početak radova u Bečeju. U Vršcu radimo jedan od najvažnijih projekata, jer je ceo grad praktično zavisio od sekundarnog vodosnabdevanja i najmanji kvar je mogao da ostavi građane bez vode. Cilj nam je da rešimo te probleme i unapredimo sistem vodosnabdevanja širom Vojvodine, naglasio je Glišić.

Gradonačelnik Kikinde, Mladen Bogdan, istakao je da radovi idu svojim tokom i da svakodnevno dobijaju izveštaje sa gradilišta, kako od izvođača i nadzora, tako i od direktora škola koji su svakog dana na terenu sa majstorima i izvođačima.

- Ovo je zgrada iz 1900. godine i tokom radova se nailazi na stvari koje nisu bile planirane. Sada je najpogodnije vreme za radove na fasadi, stolariji i krovu i vidimo da radovi idu dobrom dinamikom. Naša želja je da sve bude završeno do 24. decembra ove godine kako bismo početkom naredne godine mogli da krenemo sa opremanjem i useljenjem đaka. U ovu zgradu uloženo je više od 850 miliona dinara i možemo da kažemo da je Kikinda trenutno jedno od najvećih gradilišta kada je reč o obrazovnoj infrastrukturi. Pored gimnazije i Ekonomsko trgovinske škole, paralelno se rekonstruišu i druge škole u gradu, poručio je gradonačelnik.