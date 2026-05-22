Božur se smatra srpskim cvetom pre svega zbog svoje duboke veze sa istorijom, mitologijom i nacionalnim identitetom Srbije.
Najvažniji razlog vezan je za Kosovsku bitku. Prema narodnom predanju, nakon ove bitke na Kosovu Polju, iz krvi poginulih srpskih junaka nikli su crveni božuri. Zbog toga se božur često tumači kao simbol žrtve, hrabrosti i stradanja.
Vremenom je ovaj cvet postao deo narodne tradicije i umetnosti — pojavljuje se u epskim pesmama, vezu, narodnim nošnjama i ornamentici. Njegova jarka crvena boja dodatno pojačava simboliku života, krvi i obnove.
Iako božur nije zvanično proglašen za nacionalni cvet Srbije, u kulturnom smislu ima snažan status i često se doživljava kao „srpski cvet“.
Božur je biljka kojoj je potrebno najmanje tri godine da bi dostigla svoju potpunu lepotu i raskoš u vašem dvorištu. Ako vidite kod komšije u dvorištu bogat grm božura, znajte da je ta osoba izuzetno strpljiva.
Da li se isplati čekati božur tri godine? Da, apsolutno. Samo pogledajte taj prelepi, bogati cvet i sve će vam biti jasno.
Da bi božur bio bogat, jak i cvetao dugo, potrebno je da u proleće uradite ove 3 stvari:
1. Nastavite sa zalivanjem božura
Božur treba orezati u jesen, što znači da u proleće na mestu božura stoji samo par novih izdanaka ili gola zemlja. Sve što treba da uradite u ovom periodu je da nastavite da zalivate mesto na kojem će izbiti božur. Božurima koji izlaze iz mirovanja potrebno je puno vode da bi održali rast novih listova i cvetova.
Generalno, što je biljka veća, to joj je potrebno više vode. A pošto božuri zaista vole sunce, što više sunca dobijaju, to će im biti potrebno više vode da bi ostali hidrirani i da bi rasli.
Pokušajte da izbegavate zalivanje listova mladih božura.
Zalivajte božure što bliže osnovi. A ako su već počeli da rastu listove, izbegavajte zalivanje ovog lišća. Božuri su veoma podložni pepelnici. Iako bi mogli da dobiju ovu gljivičnu bolest kasnije u sezoni, najbolje je da je izbegavate dok su još mlade biljke.
2. Đubrite božur
Postoje dve škole mišljenja kada je u pitanju đubrenje božura.
Prva je da treba izbegavati đubrenje osim ako nemate dobar razlog za to. Jedan takav razlog bi bio taj što božuri ne cvetaju dobro ili uopšte ne cvetaju.
Drugi razlog je da su još premladi. Nemojte ih još đubriti.
Druga škola mišljenja je da bi trebalo da đubrimo naše božure dva puta godišnje. Prvi put ih đubrimo u proleće, organskim đubrivom sa niskim sadržajem azota. Zatim ih đubrimo drugi put nakon cvetanja krajem leta. Teorija je da je ovo drugo đubrenje da bi se pripremili za cvetanje sledeće godine.
Predlog je da počnete sa đubrenjem božura kada su izdanci visine 30 centimetara - to je savet profesora sa poljoprivrednog fakulteta.
3. Malč, dušo, malč!
Malčiranje božura je neophodno jer zadržava vlagu ispod nivoa zemlje. Pored toga, sprečava fluktuacije temperature zemljišta u slučaju jakog mraza ili toplotnog talasa. Ali takođe pomaže u smanjenju erozije zemljišta i kontroli korova.
Možete koristiti malč od orezanog drveća, lišća, slame, borovih iglica i td.
Zapamtite da božurima treba dobra izloženost hladnoći tokom zime kako bi razvili cvetove sledeće godine. Dakle, koji god malč da sada nanesete, možda ćete morati da uklonite na jesen. Nemojte ga nanositi u previše debelom sloju.
