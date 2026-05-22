Prema informacijama Uprave granične policije od 7.15 časova, na svim graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Bez čekanja je i na naplatnim stanicama na auto-putevima.

Ipak, vozačima se savetuje oprez zbog radova na više deonica. Radovi se izvode na auto-putu E-75 kod Beške, Umčara, Malog Požarevca, Aleksinca, Ražnja i Pojata, kao i na auto-putu E-761 od Kruševca Istok do Vrnjačke Banje.

Saobraćaj se u zonama radova odvija izmenjenim režimom, uz zatvaranje pojedinih traka, pa se vozačima savetuje da prilagode brzinu i poštuju saobraćajnu signalizaciju.