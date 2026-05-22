Da je vozilo i te kako potrebno uverili su se pomoćnici gradonačelnika krajem prošle godine, prilikom posete Domu zdravlja Čačak, kada su i obećali zaposlenima da će ova zdravstvena ustanova u Čačku dobiti još jedno sanitetsko vozilo, radi poboljšanja zdravstvenih usluga za sve Čačane.

- Zaposleni u Domu zdravlja su nam sugerisali da imaju potrebu za još jednim prevoznim sredstvom. Naravno, čim smo bili u mogućnosti, nabavili smo novo sanitetsko vozilo, koje smo danas "predali" zaposlenima. Činimo sve kako bismo poboljšali zdravstvenu zaštitu naših sugrađana, a to će nam biti prioritet i u budućnosti – izjavio je pomoćnik gradonačelnika Miloš Stevanić.

Na sednici Gradskog veća Grada Čačka opredeljena su sredstva za Dom zdravlja, nakon čega je sprovedena javna nabavka i obezbeđeno novo sanitetsko vozilo za Službu hitne medicinske pomoći.